UHIĆEN KOD CRIKVENICE
Vozio auto s tjeralice, a u stanu skrivao TNT i vojni eksploziv
Primorsko-goranska policija pritvorila je 55-godišnjaka u čijem je stanu kod Crikvenice pronašla vojni eksploziv, a nakon što ga je prethodno zaustavila u vozilu za kojim je bila raspisana međunarodna potraga.
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Kriminalističkim istraživanjem Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave primorsko-goranske utvrđena je sumnja da je 55-godišnji hrvatski državljanin počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.
Osumnjičenik je uhićen u četvrtak tijekom nadzora prometa u Novom Vinodolskom, kada je upravljao osobnim automobilom dubrovačkih registracijskih oznaka. Policija je provjerom utvrdila da je za vozilom raspisana međunarodna potraga, nakon čega je muškarac uhićen, a automobil mu je oduzet.
Pretragom stana koji koristi na području Crikvenice policija je pronašla tri trotilska metka, 600 grama vojnog eksploziva TNT-a i 1170 grama plastičnog vojnog eksploziva PEP 500. Pronađeni su i predmeti za koje se sumnja da su povezani s kaznenim djelima teške krađe, izvijestila je policija.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja 55-godišnjak je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari te je predan pritvorskom nadzorniku.
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