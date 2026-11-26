Miličić:
S novim lijekom dio srčanih bolesnika može izbjeći operaciju
Novi lijekovi znatno su unaprijedili liječenje kardiovaskularnih bolesti, a zahvaljujući jednom od njih dio srčanih bolesnika može izbjeći operaciju, istaknuo je u četvrtak akademik Davor Miličić uoči otvorenja Hrvatskoga kardiološkog kongresa.
Gotovo sve suvremene terapije dostupne u Europi dostupne su i hrvatskim pacijentima, rekao je predsjednik Hrvatskoga kardiološkog društva i HAZU-a Miličić uoči svečanog otvorenja 16. kongresa toga društva i 13. kongresa Hrvatske udruge kardioloških medicinskih sestara u zagrebačkom hotelu Westin.
Među terapijskim novostima Miličić je izdvojio lijek za liječenje hipertrofijske opstrukcijske kardiomiopatije, bolesti kod koje zadebljana srčana pregrada otežava izlazak krvi iz lijeve klijetke. Primjenom lijeka može se znatno smanjiti zapreka protoku krvi te mnogim pacijentima omogućiti da izbjegnu operaciju ili drugi invazivni zahvat.
Na kongresu će biti predstavljen i novi lijek za liječenje rezistentne arterijske hipertenzije, odnosno povišenog krvnog tlaka koji se teško regulira postojećom terapijom.
Neki su lijekovi u uporabi već nekoliko godina i revolucionirali su pojedina područja kardiologije, istaknuo je Miličić.
Hrvatska kardiologija u europskom vrhu
Miličić je ocijenio da je hrvatska kardiologija u protekla dva desetljeća ostvarila velik napredak te da je danas u poziciji da svoja znanja prenosi inozemnim kolegama.
"Naša kardiologija prije 20 godina bila je, i tehnološki i po mogućnostima, na začelju Europe. Danas je ona u samom vrhu europske kardiologije", rekao je.
Istaknuo je da se svi bitni zahvati i pretrage u Hrvatskoj obavljaju na vrlo visokoj tehnološkoj i stručnoj razini te da se odrasli kardiološki pacijenti praktički više ne upućuju na liječenje u inozemstvo.
Unatoč napretku u liječenju, Hrvatska je i dalje zemlja visokog kardiovaskularnog rizika, a bolesti srca i krvnih žila uzrok su oko 37 posto svih smrti.
Problem je, upozorio je Miličić, nedovoljna osviještenost građana o tome kako očuvati kardiovaskularno zdravlje i spriječiti nastanak bolesti, što će biti jedna od glavnih tema četverodnevnog kongresa.
Hrstić: Naglasak treba biti na prevenciji
Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da bi u nacionalnom planu za prevenciju i suzbijanje kardiovaskularnih bolesti, čija je izrada u tijeku, trebale dominirati preventivne mjere.
Radnu skupinu Ministarstva zdravstva za izradu nacionalnog plana, usklađenog s europskim planom, vodi akademik Miličić.
Cilj je plana, istaknula je Hrstić, produljiti život u zdravlju i poboljšati kvalitetu života oboljelih od kardiovaskularnih bolesti.
Sprječavanje nastanka bolesti najbolji je ulog u zdravlje, poručila je ministrica.
Više od 900 sudionika kongresa
Na kongres, koji se održava do 29. studenoga, prijavljeno je 911 sudionika, a bit će predstavljeno više od 120 izvornih priopćenja, od kojih 49 u obliku usmenih izlaganja, a ostala u obliku postera, rekao je Miličić.
Među inozemnim gostima ugledni su stručnjaci iz europskih zemalja, SAD-a i Saudijske Arabije.
Miličić je posebno istaknuo tri zajedničke stručne sekcije Hrvatskoga kardiološkog društva - sa znanstvenim časopisima European Heart Journal i The Lancet Regional Health - Europe te Američkim kardiološkim kolegijem (American College of Cardiology).
Među temama kongresa su i novosti u liječenju zatajivanja srca, bolesti srčanih zalistaka i aritmija, povezanost debljine i kardiovaskularnih bolesti, kardioonkologija te kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija.
Kongres se održava svake dvije godine, pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
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