Novac uplaćen na račune tih tvrtki podizao se u gotovini, a dio se vraćao tvrtkama i pojedincima koji su kupovali lažne račune. Istražitelji su utvrdili i da se u najmanje jednom slučaju tako podignuta gotovina koristila za isplatu neprijavljenih radnika zaposlenih u zaštitarskim tvrtkama, bez uplate obveznih doprinosa, objavio je EPPO.