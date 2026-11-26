oprali 120 milijuna eura
Velika akcija EPPO-a u 12 europskih zemalja, pretresi i u Hrvatskoj. Uhićena 21 osoba
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u njemačkom Münchenu proveo je opsežnu međunarodnu akciju u sklopu istrage protiv organizirane kriminalne skupine osumnjičene za pranje novca putem složenih poreznih prijevara s PDV-om i podzemnog bankarskog sustava. Prema sumnjama istražitelja, na taj je način oprano najmanje 120 milijuna eura.
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U akciji je sudjelovalo više od 3.000 policijskih, poreznih i carinskih službenika, koji su proveli preko 300 pretraga i zapljena u 12 zemalja: Belgiji, Estoniji, Francuskoj, Hrvatskoj, Italiji, Litvi, Moldaviji, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Rumunjskoj i Slovačkoj. Među ključnim partnerima u operaciji na području Hrvatske bio je Sektor kriminalističke policije Policijske uprave istarske.
Tijekom pretraga zaplijenjena je poslovna dokumentacija, uređaji za pohranu digitalnih podataka, velike količine gotovine, luksuzni automobili, satovi i nakit. U Njemačkoj, Belgiji i Estoniji uhićena je ukupno 21 osoba osumnjičena za pripadnost kriminalnoj organizaciji.
Fiktivne tvrtke i lažni računi za izvlačenje gotovine
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, kriminalna skupina kontrolirala je najmanje 22 fiktivne tvrtke u Njemačkoj koje su izdavale račune za usluge koje nikada nisu obavljene, pritom lažno obračunavajući PDV.
Ti su računi potom stavljani na raspolaganje drugim tvrtkama i pojedincima koji su ih koristili za nezakonito ostvarivanje prava na odbitak pretporeza.
Istodobno, fiktivne tvrtke nisu prijavljivale ostvarene prihode ni naplaćeni PDV te nisu plaćale porezne obveze. Procjenjuje se da je time u Njemačkoj nastala porezna šteta od najmanje 18,9 milijuna eura.
Novac uplaćen na račune tih tvrtki podizao se u gotovini, a dio se vraćao tvrtkama i pojedincima koji su kupovali lažne račune. Istražitelji su utvrdili i da se u najmanje jednom slučaju tako podignuta gotovina koristila za isplatu neprijavljenih radnika zaposlenih u zaštitarskim tvrtkama, bez uplate obveznih doprinosa, objavio je EPPO.
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