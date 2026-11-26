sutra u Saboru
Hrvatska bi mogla poslati do 510 vojnika u tri članice NATO-a
Hrvatski sabor u petak će raspravljati o odluci kojom se u sljedeće dvije godine u Poljsku, Litvu i Mađarsku šalje do ukupno 510 vojnika, u sklopu aktivnosti NATO saveza.
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Prema Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga RH u sklopu aktivnosti NATO prednjih kopnenih snaga, u 2027. i 2028. godini u Poljsku se upućuje do 170 pripadnika Oružanih snaga s borbenim vozilima pješaštva, u okviru borbene skupine pod vodstvom SAD-a.
U istom razdoblju u Litvu se upućuje do 120 pripadnika Oružanih snaga, u okviru borbene skupine pod vodstvom Njemačke, dok se u Mađarsku, u okviru borbene skupine pod vodstvom iste zemlje, šalje do 220 pripadnika.
Oružane snage RH sudjelovanjem u ovim aktivnostima NATO-a dodatno razvijaju svoje sposobnosti, povećavaju razinu interoperabilnosti sa snagama drugih država članica te izravno pridonose jačanju odvraćanja i kolektivne obrane, ističe se u prijedlogu.
Na summitu NATO-a u Madridu u lipnju 2022. godine dogovoreno je da će se postupno na teritorij istočnih država članica Saveza pretpozicionirati još veći broj savezničkih snaga, zaliha streljiva i ostale opreme. Zbog agresije na Ukrajinu, Rusija je te godine definirana kao najznačajnija izravna prijetnja za savezničku sigurnost u euroatlantskom području.
Od 2024. godine za snage u multinacionalnim borbenim skupinama na istoku Saveza uveden je ujednačen naziv - NATO Forward Land Forces, odnosno NATO prednje kopnene snage.
Također, zastupnici će raspravljati o nizu drugih aktivnosti NATO saveza, operacijama Europske unije i misijama potpore miru u kojima bi sudjelovali hrvatski vojnici.
Tako bi u operaciju potpore miru KFOR na Kosovu otišlo do 200 pripadnika Oružanih snaga s dva helikoptera Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, na Sredozemlje bi bilo upućeno do 35 pripadnika i jedan brod Hrvatske ratne mornarice, zatim devet pripadnika u Indiju i Pakistan te tri na Cipar.
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