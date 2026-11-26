Na summitu NATO-a u Madridu u lipnju 2022. godine dogovoreno je da će se postupno na teritorij istočnih država članica Saveza pretpozicionirati još veći broj savezničkih snaga, zaliha streljiva i ostale opreme. Zbog agresije na Ukrajinu, Rusija je te godine definirana kao najznačajnija izravna prijetnja za savezničku sigurnost u euroatlantskom području.