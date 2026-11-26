ključan summit
Napetosti u Bruxellesu: Macron ponovno prijeti, oglasila se Meloni
Čelnici EU-a na ključnom summitu u Bruxellesu sukobljavaju se oko sljedećeg proračuna Europske unije i buduće potpore Ukrajini.
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron zaprijetio je povlačenjem iz pregovora o proračunu EU-a ako čelnici do kraja godine ne postignu dogovor, upozorivši da bi se pregovori mogli protegnuti na razdoblje kampanje za francuske predsjedničke izbore, javlja Euronews.
Francuski birači na birališta će izaći 18. travnja, kada se održava prvi krug predsjedničkih izbora. U anketama vodi istaknuta političarka krajnje desnice Marine Le Pen, koja je obećala drastično smanjiti proračun EU-a.
"Namjeravam vrlo jasno poručiti našim kolegama da iz političkih i demokratskih razloga nakon 31. prosinca neće biti moguće ponovno otvoriti ili zaključiti pregovore o proračunu", rekao je Macron na konferenciji za novinare sazvanoj tijekom summita.
"Tada ćemo ući u razdoblje koje je preblizu izborima", dodao je.
"Nismo spremni postići dogovor pod svaku cijenu. Pregovore možemo zaključiti do 31. prosinca, ali to je krajnji rok."
Macronovo nepopustljivo inzistiranje na roku u suprotnosti je sa stajalištima drugih čelnika, poput talijanske premijerke Giorgie Meloni i nizozemskog premijera Roba Jettena, koji ističu da nisu vezani rokovima i da im je glavni cilj postići "dobar dogovor".
"Svjetlosnim smo godinama udaljeni od rješenja ovog problema", rekla je Meloni.
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