Njegovo ime pojavilo se u istraživanju KRIK-a, objavljenom 30. lipnja 2026. godine, koje se bavi prepiskama bivšeg predsjednika Nogometnog saveza Srbije Slaviše Kokeze na aplikaciji Sky. Prema navodima iz tih poruka, Sojić je bio jedna od ključnih osoba preko kojih je Kokeza pokušavao ostvariti utjecaj na navijače Crvene zvezde, ali i na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.