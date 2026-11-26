u Beogradu
Uhićen vođa navijača Crvene zvezde
Muškarac S. S. uhićen je danas u Beogradu zbog sumnje da je pokušao utjecati na odvjetnika kako bi promijenio iskaz koji je već dao u postupku pred Trećim osnovnim javnim tužiteljstvom u Beogradu.
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Prema neslužbenim informacijama portala Nova.rs, riječ je o Stevanu Sojiću, navijaču Crvene zvezde i vođi navijačke skupine Belgrade Boys.
Kako je priopćilo Treće osnovno javno tužiteljstvo, Sojiću je 26. studenoga određeno zadržavanje po nalogu javne tužiteljice zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ometanja pravde.
U priopćenju se navodi da je osumnjičeni pokušao utjecati na oštećenog odvjetnika kako bi promijenio iskaz koji je već dao u postupku koji se vodi pred tim tužiteljstvom.
Tijekom dokazne radnje prepoznavanja, provedene u nazočnosti nadležne javne tužiteljice i izabranog branitelja, oštećeni odvjetnik prepoznao je osumnjičenog.
Sojić će 27. studenoga uz kaznenu prijavu biti priveden u Treće osnovno javno tužiteljstvo u Beogradu radi ispitivanja.
Sojić je jedan od utjecajnijih pripadnika navijačke skupine Crvene zvezde Belgrade Boys, a ujedno je i član Skupštine Nogometnog kluba Crvena zvezda.
Njegovo ime pojavilo se u istraživanju KRIK-a, objavljenom 30. lipnja 2026. godine, koje se bavi prepiskama bivšeg predsjednika Nogometnog saveza Srbije Slaviše Kokeze na aplikaciji Sky. Prema navodima iz tih poruka, Sojić je bio jedna od ključnih osoba preko kojih je Kokeza pokušavao ostvariti utjecaj na navijače Crvene zvezde, ali i na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
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