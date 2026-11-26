doktorica znanosti
Šimonović Einwalter Saboru predložila novu zamjenicu pučke pravobraniteljice
Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter za svoju je zamjenicu predložila voditeljicu Službe za ljudska prava i temeljne slobode u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Nikolinu Patalen, no dio oporbe kandidatkinji zamjera bavljenje rodnom ideologijom.
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"Nikolina Patalen doktorica je znanosti u području humanističkih znanosti, s bogatim iskustvom u području ljudskih prava koje je stekla tijekom 18 godina rada", kazala je pučka pravobraniteljica u Hrvatskom saboru.
Osim u Uredu pučke pravobraniteljice, predložena kandidatkinja radila je u Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Međunarodnoj organizaciji za migracije, a trenutno radi u Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije kao voditeljica Službe za ljudska prava i temeljne slobode, dodala je u obrazloženju Tena Šimonović Einwalter.
Dosadašnja zamjenica pučke pravobraniteljice Tatjana Vlašić odlazi na novo radno mjesto, u Agenciju za temeljna prava Europske unije, stoga je zatraženo njezino razrješenje. Na javni poziv za novu zamjenicu, koji je bio otvoren do 3. listopada, prijavilo se sedam kandidata.
Pučka pravobraniteljica: Patalen je odabrana jer je bila najbolja kandidatkinja
Nikolina Patalen odabrana je zato što je bila najbolja kandidatkinja među prijavljenima, odgovorila je Šimonović Einwalter.
"Suzdržat ću se od komentara na vaše ocjene o njezinoj stručnosti, no ako si ozbiljno date truda proučiti njezin životopis i poslove koje je do sada radila, vidjet ćete da je riječ o stručnjakinji za ljudska prava", naglasila je.
Pučka pravobraniteljica odgovorila je da poštuje HAZU, no jednako tako poštuje i Hrvatski sabor koji je "izmjenama Kaznenog zakona unio u naše zakonodavstvo pitanje roda, definiciju rodno utemeljenog nasilja i femicida".
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