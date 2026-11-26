Na stotinu novorođene djece u razvijenom svijetu u prosjeku se rađa jedno s poremećajem iz spektra autizma. Iako se institucionalna skrb o djeci s autizmom zahvaljujući radu i pritisku brojnih udruga posljednjih godina poboljšala, još uvijek su prisutni veliki sustavni problemi. Najveći je potpuni nedostatak bilo kakve skrbi za osobe s autizmom starije od 21 godine, pa se obitelji pitaju što će biti s njihovom djecom kada njih više ne bude? Na korak do rješenja je Udruga Spektar iz Splita.

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Marija ima 22 godine i ima poremećaj iz spektra autizma. No, poteškoće koje ima nimalo je ne sputavaju u svakodnevici.

"Radim u Udruzi Spektar već dvije godine. Radim uredske poslove na računalu i obračun plaća za svaki mjesec svakom korisniku", rekla je Marija Ivančić, osoba s poremećajem iz spektra autizma.

Kada navrše 21 godinu, osobe poput Marije izlaze iz sustava redovitog odgoja i obrazovanja čime za velik broj obitelji prestaje podrška.

"Pitanje i briga svakog roditelja"

Natalijin sin sada ima devet godina. Brine ju ono što se većini roditelja podrazumijeva, a roditeljima djece s poremećajima iz spektra autizma je nedostižno – što će biti s njihovom djecom kada njih više ne bude?

"Pitanje i briga svakog roditelja s poteškoćama u razvoju. Što onda kad se dogodi taj momenat? Trenutačno ta skrb o odraslim osobama nije adekvatno riješena", govori Natalija Tomić, majka djeteta s poremećajem iz spektra autizma.

N1

Jer na razini sustava rješenje gotovo da i ne postoji. Tu uskače Udruga Spektar koja na njemu radi skoro tri godine – riječ je o rezidencijalnoj ustanovi Boscaguarda.

"Ona je osmišljena kao jedno pravo inkluzivno rješenje koje obuhvaća ne samo organizirano stanovanje nego svakodnevne aktivnosti za sve osobe koje imaju poremećaj iz spektra autizma, od zapošljavanja do sportskih aktivnosti i to na jedan dostojanstven način za njih", navodi Matea Videk, predsjednica Udruge Spektar.

A sve bi trebalo izgledati kao svojevrsni mali grad u kojem bi svi sadržaji bili prilagođeni potrebama osoba s autizmom – od organiziranog stanovanja, do prostorija za rad i rehabilitaciju. Posebna pozornost je na senzoričkoj prilagodbi prostora, s obzirom na to da osobe iz spektra autizma često imaju izraženu osjetljivost na različite podražaje iz okoline.

I izazov i radost

"Projekt je na jedan način izazovan. I izazov i radost. Izazov zato što smo se trebali upoznati s ovom specifičnom temom i arhitekturu i sav prostor prilagoditi upravo njima i njihovim kapacitetima. A kad kažem radost, zato što je duboko human i znamo da ono što radimo dajemo istinski doprinos budućim korisnicima i njihovom životnom boljitku", rekao je Silvio Puljić, arhitekt projekta.

Udruga trenutačno traži odgovarajuće zemljište te poziva institucije i donatore na suradnju kako bi se započelo s realizacijom. Ostvarenju cilja nadaju se kroz pet godina.

"Puno bi mi značilo za moj život.“ Bilo bi ti puno lakše? "Bilo bi mi lakše, da", rekla je Marija Ivančić, Kaštela

I njima, ali i njihovim obiteljima.