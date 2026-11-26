u čestitki za Dan zahvalnosti
Trump napao političke protivnike, useljenike i vladu
Dok se američke obitelji okupljaju kako bi proslavile jedan od najvećih američkih blagdana u godini, predsjednik SAD-a Donald Trump iskoristio je u četvrtak Dan zahvalnosti za napad na liberale, imigrante i saveznu agenciju.
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U poruci na svojoj platformi Truth Socialu, Trump je uputio blagdanske čestitke ljudima koje je optužio da varaju, griješe i čine zločine.
"Želim sretan Dan zahvalnosti svima onima koji su toliko naporno radili kako bi našu zemlju doveli do radikalne krajnje ljevice", napisao je Trump u svojoj dugoj objavi koja ima 461 riječ.
Poruka je objavljena dok je republikanski predsjednik provodio taj blagdan posvećen obitelji u svom golf klubu Trump International u West Palm Beachu na Floridi.
U svojoj je čestitki Trump optužio vlastitu vladu za lažno predstavljanje podataka o američkom gospodarstvu. Upozorio je na pokušaje pojedinaca, koje nije imenovao, da uvedu šerijat i prisilno preraspodijele privatno vlasništvo.
Također je opisao velik broj imigranata u SAD-u i osobe somalskog podrijetla kao nezaposlene ili kriminalce.
Neke od tih teza, za koje nije podastro dokaze, već duže iznosi. Ured za ekonomsku analizu pri ministarstvu trgovine SAD-a još nije odgovorio na zahtjev za komentarom.
Američki predsjednik također je branio projekte obnove Bijele kuće, ustvrdivši da su ih novinari i građani pogrešno shvatili.
Trumpova Republikanska stranka pretrpjela je teške gubitke na međuizborima 3. studenoga te će u siječnju prepustiti kontrolu nad oba doma Kongresa.
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