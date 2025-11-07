KOD GRAZA
Zagrepčane pretukli huligani iz Poljske: Razbili su nam auto i ukrali novac, mislili su da smo BBB
Skupina maskiranih muškaraca u Grazu je napala dvojicu Zagrepčana misle misleći da su navijači Dinama. Pritom su ih brutalno pretukli, razbili im automobil i ukrali novac namijenjen za kupnju vozila.
"Prijatelj i ja vozili smo se noćas prema Grazu da bi prijatelj kupio auto. Oko 22:20 sati, malo prije ulaska u grad, nalijećemo na kolonu, pomičemo se na stranu da bi auti mogli proći kroz sredinu i u jednom trenutku vidimo više od 20 ljudi koji navlače bijele marame i idu prema automobilima", posvjedočili su za 24 sata pa nastavili:
"Gledali su u sve aute, kao da nekog traže. Kad su došli do nas, pitali su odakle smo. Rekli smo da smo iz Zagreba. Pogledali su tablice, a onda je počelo njihovo divljanje. Vikali su da smo Dinamo fans i počeli razbijati automobil."
Napadači su ih, kaže, udarali nogama, palicama i drugim predmetima, razbijali stakla i lim, a nisu poštedjeli ni njih dvojicu. Sreća u nesreći jest policijska patrola koja se našla u blizini i reagirala, uz brzi dolazak pojačanja. U konačnici, strašna priča imala je sretan završetak.
"Oni su nam rekli da su nas napali poljski navijači, pretpostavljamo da su bili u Celju na utakmici. Policajci su bili korektni, a pronašli su i dio ekipe koja nas je napala, kao i novac mog prijatelja."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
