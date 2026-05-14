RAZOTKRIVENA SHEMA

Proširena istraga protiv dvojca koji je prao novac stečen preprodajom droge

Hina
14. svi. 2026. 11:27
06.05.2026., Osijek - Dovodjenje osumnjicenih na ispitivanje u USKOK.
Uskok je, na temelju policijske kaznene prijave, proširio istragu protiv dvoje 41-godišnjaka koji se sumnjiče da su oprali novac stečen preprodajom 980 kilograma marihuane i to kupnjom, a potom i prodajom stanova u Osijeku.

Kako je izvijestio Uskok, istraga je proširena protiv prvookrivljenog 41-godišnjaka i trećeokrivljene 41-godišnjakinje, koji se otprije, zajedno s 49-godišnjakom, sumnjiče za krijumčarenje najmanje 980 kilograma marihuane.

Uskok je izvijestio da je dvojac, nakon što je 41-godišnjak od preprodaje droge zaradio najmanje 1,8 milijuna eura, ulagao taj novac u kupnju nekretnine kako bi ulaganjem u zakonite gospodarske aktivnosti lažno prikazali da dio pribavljenog novca od najmanje 25.800 eura proizlazi iz zakonitog izvora.

Tužiteljstvo je preciziralo da su dvoje 41-godišnjaka 25.800 eura, zajedno s udjelima još pet ortaka uložili u kupnju nekretnine u Osijeku, na kojoj su zajedno s ostalim ortacima, financirali izgradnju stambene zgrade s ukupno 18 stanova.

Po izgradnji stambene zgrade, 41-godišnjak je stekao dva stana, a 41-godišnjakinja tri stana. Uskok navodi da je 41-godišnjak od prodaje tih stanova zaradio 100.000 eura, a 41-godišnjakinja 167.500 eura.

Uskok je ranije izvijestio kako sumnjiči dvoje 41-godišnjaka da su neistinito prikazali da najmanje 831.886 eura zarađenih preprodajom droge proizlazi iz zakonitog izvora.

Tužiteljstvo je navelo da je 41-godišnjak višekratnim transakcijama na svoj račun otvoren u kladionici uplatio najmanje 568.271 eura te da je u više navrata 41-godišnjakinji predao u gotovini najmanje 86.141 eura.

Taj je iznos 41-godišnjakinja uplaćivala putem bankomata na svoj račun, od čega je 34.512 eura potom prebacila na račun 41-godišnjaka, dok je preostali iznos zadržala.

Nakon tih uplata, 41-godišnjak je sa svog računa uplaćivao listiće za klađenje, dok je novac od dobitaka u iznosu od 431.991 eura odmah podizao u gotovini ili ga prenosio na svoj ili račun 41-godišnjakinje, a sve kako bi ga potom ponovno uplaćivali na račun kladionice ili potrošili.

Osim toga je 41-godišnjak za 30.083 eura kupio građevinsko zemljište, dok je na očev račun uplatio 147.390 eura, izvijestilo je ranije tužiteljstvo.

