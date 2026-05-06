Nova akcija Uskoka: U tijeku uhićenja u Novoj Gradišci

Istraga obuhvaća nekoliko osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.
Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Kako neslužbeno doznaje Index, na meti istražitelja je Turistička zajednica Nove Gradiške.
Iz nje su dokazni materijali prikupljeni još u vrijeme posljednjeg uhićenja gradonačelnika Vinka Grgića.
