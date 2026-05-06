Detalji Uskokove akcije u kojoj su "pale" četiri osobe: Sumnjiči ih se za štetu od desetak tisuća eura

Naime 52-godišnjakinja je, znajući da 47-godišnjak nije pravodobno podnio zahtjev za zakup javne površine niti pribavio potvrdu o nepostojanju duga prema jedinici lokalne samouprave, zatražila od 51-godišnjakinje, voditeljice Pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja jedinice lokalne samouprave, sastavljanje nagodbe o obročnoj otplati duga s neistinitim datumom. Sumnja se da je 51-godišnjakinja na to pristala te sastavila dokumentaciju s neistinitim podacima, dok je 52-godišnjakinja neistinito evidentirala datum podnošenja zahtjeva i potom s 47-godišnjakom sklopila ugovor o zakupu javne površine.