Detalji Uskokove akcije u kojoj su "pale" četiri osobe: Sumnjiči ih se za štetu od desetak tisuća eura

Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Služba Osijek, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su kriminalističko istraživanje nad četiri osobe (51-godišnjakinjom, 52-godišnjakinjom te 47-godišnjakom i 47-godišnjakinjom) zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela protiv službene dužnosti.
Sumnja se da je 52-godišnjakinja, kao direktorica turističke zajednice na području Brodsko-posavske županije, na poticaj 47-godišnjaka, vlasnika jednog obrta za ugostiteljstvo i člana turističkog vijeća, tijekom lipnja i srpnja 2025. istom omogućila ostvarivanje prava na zakup javne površine prilikom održavanja ljetne manifestacije, unatoč neispunjavanju uvjeta iz javnog poziva.
Naime 52-godišnjakinja je, znajući da 47-godišnjak nije pravodobno podnio zahtjev za zakup javne površine niti pribavio potvrdu o nepostojanju duga prema jedinici lokalne samouprave, zatražila od 51-godišnjakinje, voditeljice Pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja jedinice lokalne samouprave, sastavljanje nagodbe o obročnoj otplati duga s neistinitim datumom. Sumnja se da je 51-godišnjakinja na to pristala te sastavila dokumentaciju s neistinitim podacima, dok je 52-godišnjakinja neistinito evidentirala datum podnošenja zahtjeva i potom s 47-godišnjakom sklopila ugovor o zakupu javne površine.
Također se sumnja da je 52-godišnjakinja, na poticaj 47-godišnjakinje, vlasnice jednog obrta za usluge i organizaciju događanja, zlouporabila svoj položaj u vezi s javnim pozivom za davanje u zakup javne površine za ugostiteljsku djelatnost ponuda pića prilikom održavanja ljetne manifestacije za razdoblje od 14. do 17. kolovoza 2025.
Naime, nakon prihvata ponude 47-godišnjakinje sa zakupninom od 3050 eura, 52-godišnjakinja je suprotno uvjetima iz javnog poziva o početnoj cijeni zakupa od 3000 eura, s 47-godišnjakinjom sklopila ugovor o zakupu javne površine sa zakupninom od 2000 eura te potom odgađala ispostavu računa za navedeno. Na opisani način je 47-godišnjakinji pribavila protupravnu imovinsku korist od 1050 eura na štetu turističke zajednice.
Temeljem naloga suca istrage Županijskog suda u Osijeku provedene su pretrage osoba, domova, poslovnih prostora i vozila osumnjičenih te su oduzeti predmeti važni za daljnji kazneni postupak.
Po dovršetku kriminalističkog istraživanja svi osumnjičeni su uhićeni i predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, dok je protiv njih podnesena kaznena prijava Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
