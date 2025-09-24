NAPADAČ NIJE BIO SAM?
Zbog ubojstva kod Slavonskog Broda uhićena trojica muškaraca: Policija objavila detalje
Nakon ubojstva 62-godišnjeg Zorana Grgića u srijedu u naselju Šušnjavac kod Slavonskog Broda policija je objavila da je uhitila trojicu osumnjičenih, dok je državno odvjetništvo izvijestilo da se prije smrtonosne pucnjave ubojica vozilom zabio u Grgićev automobil.
Tužiteljstvo je nakon očevida izvijestilo kako proizlazi sumnja da je počinitelj ili više njih vozilom udario u vozilo žrtve, nakon čega je u žrtvu ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja od kojih je preminuo na mjestu događaja.
Počinitelj se nakon toga udaljio s mjesta događaja, dodaju u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu koje u suradnji s policijom, kako navode, "poduzima sve daljnje potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi se utvrdile sve relevantne činjenice i okolnosti ovog događaja".
U policiji kažu da je do pucnjave na području Šušnjevaca u kojoj je 61-godišnjak ozlijeđen iz vatrenog oružja, a potom je od zadobivenih ozljeda preminuo, došlo oko 18 sati.
Brzom intervencijom policijskih službenika Policijske uprave brodsko-posavske, pronađen je i uhićen 33-godišnjak, a potom su uhićene još dvije osobe u dobi od 25 i 39 godina, kažu u policiji.
Dodaju da je u tijeku kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja važnih činjenica i okolnosti ovog ubojstva.
Grgić je, prema pisanju lokalnih medija, od 2003. do 2016. bio je član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora, a obnašao je i niz lokalnih političkih funkcija.
