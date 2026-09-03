Alarmantno upozorenje: "El Niño poprima goleme razmjere pred našim očima!"

Topao i vlažan zrak potom se u toj regiji uzdiže i mijenja globalne obrasce vjetra i atmosferske cirkulacije. To često donosi sušne uvjete i sušu u Australiji, Indoneziji i na jugu Afrike, dok zapadna obala Južne Amerike, istočna Afrika i jug Sjedinjenih Američkih Država često bilježe obilne oborine. Europa je uglavnom manje pogođena.