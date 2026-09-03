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ekstremni vremenski uvjeti

Alarmantno upozorenje: "El Niño poprima goleme razmjere pred našim očima!"

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Hina
|
03. ruj. 2026. 10:12
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el nino
AI generirano / ilustracija

Svijet se zbog iznimno snažnog El Niña treba pripremiti na ekstremne vrućine, suše i poplave u nadolazećim mjesecima, upozorila je u četvrtak Svjetska meteorološka organizacija (WMO).

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Temperature oceana u tropskim regijama Tihog oceana, koje utječu na vremenske prilike diljem svijeta, već su iznimno visoke, priopćila je UN-ova agencija sa sjedištem u Ženevi.

El Niño poprima goleme razmjere pred našim očima”, priopćio je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres.

„Znanost pobija svaku sumnju: planet je u nepoznatim vodama, a te se vode zagrijavaju”.

Sam WMO ne koristi pojam 'super El Niño' poput pojedinih klimatskih stručnjaka, piše dpa.

Agencija UN-a temelji svoje prognoze o El Niñu na izračunima nekoliko meteoroloških službi diljem svijeta. Taj se meteorološki fenomen prirodno pojavljuje svake dvije do sedam godina i nije uzrokovan klimatskim promjenama, iako one mogu pojačati njegove učinke.

„Sada se vodi utrka između rastućih rizika i naše predanosti poduzimanju klimatskih mjera i zaštiti ljudi. Moramo pobijediti u toj utrci”, rekao je Guterres.

El Niño kreće zagrijavanjem površinskih temperatura mora na središnjem i istočnom ekvatorijalnom Pacifiku. Prema navodima WMO-a, tamošnje su temperature već između 2,2 i 2,6 stupnjeva iznad prosjeka.

Temperature vode ispod površine u srpnju i početkom kolovoza na nekim su mjestima bile i više od osam stupnjeva iznad prosjeka, piše dpa. 

Topao i vlažan zrak potom se u toj regiji uzdiže i mijenja globalne obrasce vjetra i atmosferske cirkulacije. To često donosi sušne uvjete i sušu u Australiji, Indoneziji i na jugu Afrike, dok zapadna obala Južne Amerike, istočna Afrika i jug Sjedinjenih Američkih Država često bilježe obilne oborine. Europa je uglavnom manje pogođena.

Teme
ekstremno vrijeme el niño klimatske promjene temperatura oceana

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