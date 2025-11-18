FOTO / Žalosne scene u Imotskom: Jezero ostalo bez kapi vode, a nekada su padali rekordi

Kako piše Slobodna, za neke je to fascinantno, ali za Imoćane je tužno, jer što će ti jezero bez vode. Još krajem kolovoza ove godine, nakon nekoliko dana obilnih kiša koje su padale u Imotskoj krajini i susjednoj Bosni i Hercegovini, niski vodostaj od svega desetak metara odjednom se podignuo za više od tri metra. Na radost Imoćana, jer im se produljila sezona kupanja. No, iz dana u dan, pa evo do danas, nema kiše, pa tako ni vode u jezeru.