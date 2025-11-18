modro jezero
FOTO / Žalosne scene u Imotskom: Jezero ostalo bez kapi vode, a nekada su padali rekordi
Klimatskim se promjenama nije u stanju oduprijeti ni imotski prirodni biser, Modro jezero.
Oglas
Pomalo se već bliži kraj studenoga, a nekada bi u ovo vrijeme, nakon obilnih jesenskih kiša, u Modrom jezeru bilo i više od trideset metara vode. Danas su prilike posve drugačije. Jezero je, zapravo, još u subotu ostalo s malom lokvicom vode na svojoj najnižoj točki, a evo danas, 18. studenoga, zračni đir nad Modrim jezerom pruža posve drugu sliku: ni kapi vode u njemu, piše Slobodna Dalmacija.
Kako piše Slobodna, za neke je to fascinantno, ali za Imoćane je tužno, jer što će ti jezero bez vode. Još krajem kolovoza ove godine, nakon nekoliko dana obilnih kiša koje su padale u Imotskoj krajini i susjednoj Bosni i Hercegovini, niski vodostaj od svega desetak metara odjednom se podignuo za više od tri metra. Na radost Imoćana, jer im se produljila sezona kupanja. No, iz dana u dan, pa evo do danas, nema kiše, pa tako ni vode u jezeru.
Ivo Cagalj/PIXSELLViše
Ivo Cagalj/PIXSELLViše
Ivo Cagalj/PIXSELLViše
Sada je njegovo dno još uvijek mekano, a na velikom je dijelu i blatnjavo. No, ako bi zapuhala jača bura i ne bi bilo novih oborina, nije naodmet razmišljati o tome da Vilenjaci i Vukodlaci polako počnu razmišljati o izvlačenju dresova, obuće i ostalih popratnih rekvizita iz svojih spremišta te da još jednom odigraju nogometnu utakmicu. Tko zna, čudna su vremena došla, govore Imoćani, sve su opcije na stolu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas