Puhovski: Institucija koju Thompson najviše ugrožava je - Katolička crkva

"Thompson više nije prvi među jednakima, on je prvi među nejednakima. Njemu više nitko nije jednak, nitko mu nije ravan. O njemu se govori na način na koji se u Americi govori o evanđelistima koji prenosi poruku. Po mojem sudu, ona institucija koju Thompson najviše ugrožava u ovom trenutku je Katolička crkva. Katolička crkva je blaženo nesposobna da to sada shvati, ali on je preuzeo njenu funkciju", zaključio je Puhovski u razgovoru koji u coijelosti možete pogledati u videu.