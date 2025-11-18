Oglas

OBLJETNICA U VUKOVARU

Puhovski: Institucija koju Thompson najviše ugrožava je - Katolička crkva

N1 Info
18. stu. 2025. 15:52

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost naše Nine Kljenak gdje je komentirao obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

"Ljudi na različite načine žaluju i te stvari treba individualizirati. Žrtva je nešto individualno za one koji su to doživjeli u obiteljima, a ona je brojka za naciju.

Na koncu imamo jedno neobično pitanje obrnute kronologije, a da je da se Hrvatska zadnjih 10-ak godina ponaša kao da su nam ti dani sve bliže, a ne sve dalje", rekao je Puhovski.

Puhovski je odgovorio na pitanje tko forsira taj narativ.

"Kod nas se uobičajilo da desnica tvrdi da to odgovara ljevici, a ljevica desnici. Tradicijski ovakve povorke odgovaraju onima koji su vezani uz tradiciju, a to je češće desnica. Kad se kaže da država počiva na ratu onda je to opasna besmislica", govori Puhovski.

Za razliku od prijašnjih godina, ove godine je klapa otpjevala dvije pjesme Thompsona. Puhovski je odgovorio na pitanje je li to neka poruka.

"Thompson više nije prvi među jednakima, on je prvi među nejednakima. Njemu više nitko nije jednak, nitko mu nije ravan. O njemu se govori na način na koji se u Americi govori o evanđelistima koji prenosi poruku. Po mojem sudu, ona institucija koju Thompson najviše ugrožava u ovom trenutku je Katolička crkva. Katolička crkva je blaženo nesposobna da to sada shvati, ali on je preuzeo njenu funkciju", zaključio je Puhovski u razgovoru koji u coijelosti možete pogledati u videu.

Teme
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata Žarko Puhovski

