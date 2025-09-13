Koliko hrane bacamo i kako utječe na klimu? Najviše je bacaju mladi

Dodao je da ako se pametno upravlja hranom, utječemo i na tržište i na cijene. Sustavna edukacija Naveo je da se znatna količina kruha u Hrvatskoj baci, a da bi bio proizveden utrošeni su novac, rad i energija, otisak na okoliš. Isto vrijedi i za mlijeko i druge proizvode. "Svijest je danas puno bolja nego prije deset godina, ali sve počinje od pojedinca – od toga koliko tko baci hrane kod kuće", poručio je Tušek.