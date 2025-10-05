"Naši ljudi došli su do mjesta incidenta, došli smo do četvorice koji su ostali u planinarskom domu i sada se spuštaju dolje sa spasiocima, s njima će sve biti ok. Tek je prije pola sata počela pretraga lavine i sada tražimo ovu trojicu koju je lavina zatrpala. To je jedna grapa, tako mi to kažemo na slovenskom, radi se o uskoj i dugoj dolini u planini, relativno velikom području. Potraga nije baš lagana, teren je dosta težak, tako da ni mi ne znamo koliko će to dugo trajati. Gore nije baš dobar signal tako da komunicirano preko radijskih stanica", rekao je Belhar.