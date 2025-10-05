nesreća u alpama
FOTO / Gorski spasioci tražili Hrvate koje je zatrpala lavina, pronašli Mađare: "Situacija je vrlo teška"
Snježna lavina na planini Tosc u Julijskim Alpama zatrpala je oko 10 sati trojicu planinara, potvrdili su za N1 Sloveniju iz Slovenske gorske službe spašavanja (GRZS). Akcija spašavanja je u tijeku.
U Julijskim Alpama, ispod Tosca, snježna lavina zatrpala oko 10 sati troje planinara. Akcija spašavanja je u tijeku, rekli su za N1 iz GRZS-a.
Iz Policijske uprave Kranj za N1 Sloveniju su potvrdili da je lavina odnijela trojicu hrvatskih državljana. Na planinu se uputila skupina od sedam planinara – četvero ih je ostalo u Vodnikovom domu na Velem polju, dok su se trojica nastavila penjati prema Toscu.
Uvjeti na terenu su vrlo zahtjevni. "Kiša, snijeg i povećana mogućnost lavina dodatno otežavaju posao spasilaca", napisao je GRZS.
Probili su se blizu lavine
U akciji trenutno sudjeluje više od 60 gorskih spašavatelja. Do 14 sati još nisu uspjeli doći do nestalih zbog teških uvjeta, ali su u blizini područja klizišta. Zbog loših vremenskih uvjeta spašavanje helikopterom nije moguće.
Tijekom pristupa, spasioci su naišli i na dva mađarska državljanina koji su se spuštali s Vodnikovog doma.
GRZS Slovenija
GRZS Slovenija
GRZS Slovenija
"U pripravnosti je i nekoliko drugih GRS postaja, jer imamo informacije o nekoliko skupina planinara koji su zbog vremena zaglavljeni u planinarskim domovima i kojima bi mogla biti potrebna pomoć.
Uvjeti u planinama su izuzetno zahtjevni. Količina oborina u visokogorju je velika, a rizik od pokretanja lavina je visok. Toplo preporučujemo da se ne posjećuju planine u nadolazećim danima", rekli su iz Slovenske gorske službe spašavanja (GRZS).
Jutarnji list razgovarao je s Klemenom Belharom, potpredsjednikom Gorskog spasilačkog saveza Slovenije, koji je rekao da je pretraga područja zahvaćenog lavinom krenula tek prije pola sata (oko 15 sati i 10 minuta).
"Naši ljudi došli su do mjesta incidenta, došli smo do četvorice koji su ostali u planinarskom domu i sada se spuštaju dolje sa spasiocima, s njima će sve biti ok. Tek je prije pola sata počela pretraga lavine i sada tražimo ovu trojicu koju je lavina zatrpala. To je jedna grapa, tako mi to kažemo na slovenskom, radi se o uskoj i dugoj dolini u planini, relativno velikom području. Potraga nije baš lagana, teren je dosta težak, tako da ni mi ne znamo koliko će to dugo trajati. Gore nije baš dobar signal tako da komunicirano preko radijskih stanica", rekao je Belhar.
Pripadnici slovenske gorske službe spašavanja u potrazi za troje Hrvata uspjeli su se probiti do područja klizišta. Više od 60 gorskih spasilaca nastavlja potragu za njima, objavljeno je oko 15 sati. Tijekom potrage za hrvatskim državljanima spasioci su došli do dva mađarska državljana koji su se spustili iz Doma Vodnikov te su ih spasili i poveli u dolinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare