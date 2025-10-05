Stipe Božić o nestalim Hrvatima koje je zatrpala lavina: "Sve mi je to malo čudno"

Ne znam je li možda bila skliska podloga. Sve mi je malo čudno. Od lavina I padova ti su ljudi vjerojatno pod nekim traumama i ozljedama. Njih treba što prije spašavati, a to će se dogoditi najvjerojatnije kopnenim putem, pješice. Ako ne mogu helikopteri u potragu krenut će iskusni alpinisti i spašavatelji koji će im poći u susret. Nadamo se pozitivnom ishodu - rekao je Božić. Dodao je da nitko ne ide svjesno u opasnost, ali je najavljivano loše vrijeme.