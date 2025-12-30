Na Islandu je za Badnjak bilo 20 stupnjeva: Ovo je znak da se klima mijenja brže nego ikad

Promjene klime već imaju vidljive posljedice i na islandski ekosustav. Ranije ove godine na Islandu su prvi put pronađeni komarci, što se također povezuje s globalnim zagrijavanjem koje ovu inače hladnu zemlju čini pogodnijom za insekte. Do tada je Island bio jedno od samo dva područja na svijetu bez populacije komaraca; drugo je bila Antarktika.