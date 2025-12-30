povijesni događaj
Na Islandu je za Badnjak bilo 20 stupnjeva: Ovo je znak da se klima mijenja brže nego ikad
Island je na Badnjak zabilježio najviše temperature otkako postoje mjerenja, a lokalni meteorolozi potvrđuju da je riječ o iznimnom i povijesnom događaju. Diljem zemlje izmjerene su neuobičajeno visoke vrijednosti za prosinac, a apsolutni rekord zabilježen je na istoku otoka
Prema podacima Islandski meteorološki ured, u gradiću Seyðisfjörðuru na istoku Islanda 24. prosinca izmjerena je temperatura od čak 19,8 stupnjeva Celzija. Za usporedbu, prosječne prosinačke temperature na Islandu kreću se između minus jedan i četiri stupnja, piše Guardian.
Toplo vrijeme nije bilo samo na tom jednom mjestu. U Bakkagerðiju, točnije, u istočnom dijelu Borgarfjörðura, termometri su se zaustavili na 19,7 stupnjeva. Time je srušen dosadašnji prosinački rekord, postavljen 2. prosinca 2019. godine, kada je u Kvískerjaru u Öræfiju, na jugoistoku zemlje, izmjereno 19,7 stupnjeva.
Verrückt, fast 20 Grad in den Ostfjorden von Island am Heiligabend 🤯— Tim Boeseler (@TimBoeseler) December 25, 2025
Neuer Dezember-Höchstwert für GANZ Island. Der bisherige Dezemberrekord stammt vom 2.12. 2019, als in Kvískerjar (auch Ost-Island) 19,7 °C gemessen wurden.
War im August 2025 in der Gegend - bei 12 Grad! https://t.co/Vu4e2Grspk
Poklopili su se idealni uvjeti
Meteorolog Birgir Örn Höskuldsson iz Islandskog meteorološkog ureda objasnio je za novinsku agenciju RÚV kako su se stvorili gotovo idealni uvjeti za ovakav temperaturni skok. „Topli zrak tropskog podrijetla zadržao se iznad Islanda“, rekao je, dodajući da je snažan sustav visokog tlaka povlačio topao i vlažan zrak prema jugu te istodobno blokirao prodor hladnijeg zraka sa sjevera.
Znanstvenici upozoravaju da se Island ubrzano zagrijava kao posljedica globalnog zatopljenja, koje je uzrokovano izgaranjem fosilnih goriva i povećanim ispuštanjem stakleničkih plinova u atmosferu. Ekstremne temperature više nisu rijetkost, čak ni u dijelovima godine koji su tradicionalno hladni.
Island zabilježio više toplinskih valova
Već u svibnju ove godine diljem Islanda zabilježeni su snažni toplinski valovi, pri čemu su pojedina područja bila tri do četiri stupnja toplija od uobičajenog prosjeka. Svibanjski temperaturni rekordi oboreni su na čak 94 posto automatskih meteoroloških postaja koje rade najmanje 20 godina. Najviša temperatura zabilježena je 15. svibnja na aerodromu Egilsstaðir, gdje je izmjereno 26,6 stupnjeva Celzija.
Promjene klime već imaju vidljive posljedice i na islandski ekosustav. Ranije ove godine na Islandu su prvi put pronađeni komarci, što se također povezuje s globalnim zagrijavanjem koje ovu inače hladnu zemlju čini pogodnijom za insekte. Do tada je Island bio jedno od samo dva područja na svijetu bez populacije komaraca; drugo je bila Antarktika.
Pojavila se i skuša, komarci...
Istraživanja pokazuju da se arktička regija zagrijava čak četiri puta brže od ostatka planeta, a Island je ove godine osjetio puni razmjer tih promjena.
Ledenjaci se ubrzano urušavaju, dok se u islandskim vodama sve češće pojavljuju ribe iz toplijih, južnijih krajeva, poput skuše. To jedan znak da se klima na krajnjem sjeveru mijenja brže nego ikad prije.
