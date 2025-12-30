"Bila su dva udara. Prva eksplozija me probudila, bila je toliko snažna da sam u prvi mah pomislila da se urušio Vjesnik, koji je nedaleko od nas. Drugu smo i čuli i vidjeli. Digla se vatrena gljiva, zatresli su nam se prozori koliko je bila snažna", rekla je za Dnevnik.hr susjeda iz Nove ceste.