Politico: Prilagodba klimi nikada nije bila važnija za naš opstanak

Od 2000. do 2019. godine klimatske promjene već su svjetske najranjivije zemlje stajale procijenjenih 525 milijardi dolara. Taj teret i dalje raste, ugrožavajući živote i brišući teško postignute razvojne uspjehe, dok bi globalne godišnje štete do 2050. mogle doseći između 19 i 59 bilijuna dolara. Još je zabrinjavajuće to što je svjetsko gospodarstvo već “zaključano” u gubitak od 19 posto dohotka do 2050. zbog klimatskih promjena - bez obzira koliko današnji napori u ublažavanju emisija bili uspješni, piše Politico.