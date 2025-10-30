"Odraz sumorne slike": U svijetu od posljedica porasta temperatura svake minute umre jedna osoba

"Postoji li ikakav optimizam i konkretno djelovanje, zamjećujem ga u lokalnim zajednicama i vlastima, kao i u zdravstvenom sektoru jer je riječ o onima koji su doista izravno u kontaktu s ljudima na terenu. A upravo ti ljudi vlastitim očima gledaju sve negativne utjecaje koji se pogoršavaju i postaju neosporni, no bez obzira na sve ne smijemo posustati", rekla je Romanello.