Europska zemlja poslala 149.000 pisama mladićima i djevojkama: Žele da se pridruže vojsci

Ova inicijativa odobrena je u rujnu i ima oblik apela cijeloj generaciji dok Belgija provodi ovu novu vojnu službu. Riječ je o dobrovoljnoj službi za koju će postojati mogućnost odabira, piše La Voix du Nord. . Vladina inicijativa želi od toga napraviti "formativno iskustvo za mlade ljude", ali je kritizira oporba, koja je vidi kao "militarizaciju društva", s obzirom na to da je obvezna vojna služba u Belgiji obustavljena 1995. godine.