Europska zemlja poslala 149.000 pisama mladićima i djevojkama: Žele da se pridruže vojsci

Belgija traži nove načine za revitalizaciju svojih oružanih snaga. Belgijsko ministarstvo obrane u ponedjeljak ujutro je započelo slanje pisama 17-godišnjacima, pozivajući ih na dobrovoljno služenje vojnog roka u trajanju od godinu dana.
Belgijski mladići i djevojke, njih 149.000, primit će pisma Ministarstva obrane s pozivom da se priključe dobrovoljnom služenju vojnog roka, koji traje godinu dana.
"Svi sedamnaestogodišnjaci u zemlji potiču se da se pridruže vojsci i prije svega da sudjeluju u jednogodišnjoj dobrovoljnoj vojnoj službi", rekao je belgijski ministar obrane Theo Francken, najavljujući slanje pisama adresiranih na 17-godišnje Belgijance.
Ova inicijativa odobrena je u rujnu i ima oblik apela cijeloj generaciji dok Belgija provodi ovu novu vojnu službu. Riječ je o dobrovoljnoj službi za koju će postojati mogućnost odabira, piše La Voix du Nord. . Vladina inicijativa želi od toga napraviti "formativno iskustvo za mlade ljude", ali je kritizira oporba, koja je vidi kao "militarizaciju društva", s obzirom na to da je obvezna vojna služba u Belgiji obustavljena 1995. godine.
Belgijska vlada nudi neto mjesečnu plaću od 2000 eura za ovu dobrovoljnu vojnu službu, u kojoj će polaznici prvenstveno biti odgovorni za nadzorne dužnosti unutar pomorskih, zračnih i kopnenih snaga. Cilj belgijske vlade je povećati broj pričuvnika i potaknuti mlade ljude da istraže oružane snage.
Iako se pismo šalje 17-godišnjacima, dobrovoljna vojna služba otvorena je za mlade ljude u dobi od 18 do 25 godina.
Prvi kontingent u rujnu 2026.
Registracija za dobrovoljnu službu trebala bi započeti u siječnju 2026. Nakon što kandidati budu odabrani, 500 će započeti svoju službu u rujnu 2026. Nakon nekoliko tjedana zajedničke obuke, moći će odabrati specifičniji posao unutar mornarice, zrakoplovstva ili kopnenih snaga.
Belgija je ovu inicjativu uvela po uzoru na svog susjeda Nizozemsku, u kojoj je dobrovoljna vojna služba uvedena 2023. godine, prenosi Dnevnik.hr.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
