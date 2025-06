Slovenski znanstvenici prognoziraju mračnu budućnost Jadrana

Iako smo desetljećima govorili kako se trebamo pripremiti na posljedice globalnog zatopljenja, danas je jasno da smo neke ključne prilike već propustili. Promjene su stvarne, tu su i - nepovratne su. Samo jedan primjer govori dovoljno: do 2050. očekuje se porast razine Jadranskog mora za 20 do 30 centimetara. Uz to, obalne poplave postat će trideset puta učestalije, piše slovenski 24ur.