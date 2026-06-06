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josip oršuš

Teško ranio bivšu partnericu i ubio njezinu trudnu sestru pa pobjegao: Podignuta je optužnica

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Hina
|
06. lip. 2026. 12:01
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PU
PU međimurska

Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Josipa Oršuša koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške usmrtio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge i teško ranio bivšu partnericu.

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Tužiteljstvo je, ne otkrivajući identitet, izvijestilo da Oršuša tereti zbog teškog ubojstva i teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, odnosno pokušaja femicida što je teži oblik kaznenog djela.

Optužnicom ga terete da je 4. prosinca 2025., oko 20,40 sati, u kući u Murskom Središću, u cilju da liši života 29-godišnju bivšu izvanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, ispalio u nju iz neposredne blizine hitac iz vatrenog oružja.

Pritom joj je nanio teške i po život opasne ozljede, a zbog žurne medicinske pomoći kojom joj je spašen život, u svojem naumu nije uspio, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.

Dodaju da je nakon toga, na dvorištu, u cilju da ubije 28-godišnju trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, ispalio u nju iz vatrenog oružja dva hitca s manje udaljenosti, nanijevši joj osobito tešku tjelesnu ozljedu koja je dovela do njezine smrti.

U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor koji mu je prethodno određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i neometanog odvijanja postupka te osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela, što je Županijski sud u Varaždinu prihvatio, priopćilo je državno odvjetništvo.

Oršuš, koji je od ranije imao čak 35 kaznenih prijava i trebao je na izdržavanje zatvorske kazne, je nakon zločina koji je potresao Hrvatsku naoružan pobjegao u Sloveniji gdje je uhićen dva dana kasnije.

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Teme
femicid josip oršuš međimurje mursko središće ubojstvo

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