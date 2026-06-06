josip oršuš
Teško ranio bivšu partnericu i ubio njezinu trudnu sestru pa pobjegao: Podignuta je optužnica
Državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv Josipa Oršuša koji je u prosincu prošle godine u Murskom Središću hicima iz puške usmrtio trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge i teško ranio bivšu partnericu.
Oglas
Tužiteljstvo je, ne otkrivajući identitet, izvijestilo da Oršuša tereti zbog teškog ubojstva i teškog ubojstva ženske osobe u pokušaju, odnosno pokušaja femicida što je teži oblik kaznenog djela.
Optužnicom ga terete da je 4. prosinca 2025., oko 20,40 sati, u kući u Murskom Središću, u cilju da liši života 29-godišnju bivšu izvanbračnu suprugu, koju je ranije zlostavljao, ispalio u nju iz neposredne blizine hitac iz vatrenog oružja.
Pritom joj je nanio teške i po život opasne ozljede, a zbog žurne medicinske pomoći kojom joj je spašen život, u svojem naumu nije uspio, priopćilo je Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.
Dodaju da je nakon toga, na dvorištu, u cilju da ubije 28-godišnju trudnu sestru svoje bivše izvanbračne supruge, ispalio u nju iz vatrenog oružja dva hitca s manje udaljenosti, nanijevši joj osobito tešku tjelesnu ozljedu koja je dovela do njezine smrti.
U optužnici je predloženo da se okrivljeniku produlji istražni zatvor koji mu je prethodno određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i neometanog odvijanja postupka te osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela, što je Županijski sud u Varaždinu prihvatio, priopćilo je državno odvjetništvo.
Oršuš, koji je od ranije imao čak 35 kaznenih prijava i trebao je na izdržavanje zatvorske kazne, je nakon zločina koji je potresao Hrvatsku naoružan pobjegao u Sloveniji gdje je uhićen dva dana kasnije.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas