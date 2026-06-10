Ima li zajebavanja s AI-jem?

Nijedan kreator sadržaja koji mi je jebo majku četničku nije od Facebooka dobio upozorenje da su mu "uklonili komentar" jer "njegov sadržaj krši naše Standarde zajednice po pitanju spolnih sloboda" i "možda služi za promoviranje seksualnog nasilja nad starijim i nemoćnim osobama", nijedan komentator koji mi je prijetio obrednim klanjem nije cenzuriran s obrazloženjem da "njegov sadržaj krši naše Standarde zajednice po pitanju života" i "možda služi za promoviranje ubijanja ljudi". Zašto? Ja imam teoriju. Kad te netko, naime, obavijesti da će ti jebati majku četničku ili te zaklati nožem, svi do posljednjeg znaju da to znači samo da će ti jebati majku četničku ili te zaklati nožem, i baš ništa drugo. Nitko nije toliko glup da pomisli kako se tu krije neka subliminalna poruka o, nemam pojma, trgovini ljudima ili hladnim oružjem.