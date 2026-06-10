KOLUMNA BORISA DEŽULOVIĆA
Ima li zajebavanja s AI-jem?
Nećete vi znati Ivicu Bubala, menadžera iz Splita i Željka Keruma hrvatske estrade, koji u slobodno vrijeme, kad ne puni hrvatske dvorane i stadione, prilježno ispunjava svoj prozorčić na Facebooku.
Ne bih vas ja ni upoznavao s njim - prekratak vam je život za takva poznanstva, vjerujte mi na riječ - da ga nekidan na svom Facebooku nije spomenuo moj drug Vinko Radovani Mlađi, nasljednik slavnog istoimenog ćaće i vlasnik kultne splitske konobe Hvaranin: "Ne znan zašto, ali povremeno mi izađu Bubalovi fb statusi. Razina nepismenosti tog lika je zavidna. Kako uspije onako bit nepismen? Ja dok to pokušan pročitat na rubu san moždanog udara."
Što je Bubalo napisao potpuno je nevažno. Tko je ikad imao nesreću naletjeti na njegove fejsbukalaštine, zna o čemu govorimo Vinko i ja. Tek, javio sam se Vinku u komentarima - a to je više-manje jedino mjesto gdje se na toj društvenoj mreži povremeno uopće javim - i napisao kratak komentar: "Umisto Bubalovih FB statusa probaj fentanil. Poslušaj me. Mrvu je skuplji, ali puno sigurniji."
E sad.
Možete mi reći da sam slabo duhovit, možete reći da mi je komentari uvredljivi ili glupi, možete reći da promiču govor mržnje - većina Hrvata, kojima slobodno vrijeme ispunjavaju tipovi poput Ivice Bubala, brzo bi se složila s vama - ali jedno ne možete: nijednoj bazično pismenoj osobi dvoznamenkaste inteligencije nikad na pamet ne bi palo da tim komentarom propagiram trgovinu fentanilom, sintetičkim opioidom pedeset puta jačim od heroina koji je kao "zombi droga" poharao naše doba. Nitko nije toliko glup.
Ili ipak jest?
Ne bih ja tako ni znao da postoji takvo glupo i neinteligentno nebubalo, da mi se minutu kasnije nije samo javilo velikim upozorenjem preko pola monitora. "Uklonili smo vaš komentar", javila mi se osobno Zuckerbergova Meta. "Naša je tehnologija utvrdila da sadržaj koji ste podijelili na profilu drugog korisnika krši naše Standarde zajednice. Zbog toga je naša tehnologija poduzela radnju. Naša pravila vrijede jednako u cijelom svijetu za sve."
Moj usputni kratki komentar krši Standarde zajednice? Zanima li me možda zašto je njihova "tehnologija" poduzela radnju i kako to točno moj "sadržaj" krši njihove "standarde"? Naravno da me zanima.
"Vaš sadržaj krši naše Standarde zajednice po pitanju droge."
Po pitanju droge?! Želim li da pojasni? Naravno da želim.
"Vaš komentar možda služi za kupnju, prodaju, promoviranje ili razmjenu droga koje izazivaju tešku ovisnost, te nemedicinskih ili psihodeličnih droga", strpljivo mi je objasnila umjetna inteligencija, obavijestivši me kako mi je - dok traje valjda istraga - "privremeno onemogućeno komentiranje na Facebooku".
Zanimljiva je ta stvar sa Zuckerbergovom tehnologijom. Kum Senad, recimo, kao administrator moje Facebook stranice svakodnevno u tri smjene "poduzima radnje" i uklanja stotine komentara koji krše standarde naše male zajednice - najstrašnije kletve i psovke, prijetnje smrću i huškačke potjernice, te šovenske, rasističke i fašističke uvrede, i svaka, baš svaka ta kletva, psovka, prijetnja, potjernica i uvreda prošla je strogu provjeru tankoćutne Facebookove tehnologije glatko kao Sportska televizija na natječaju Hrvatskog olimpijskog odbora.
Nijedan kreator sadržaja koji mi je jebo majku četničku nije od Facebooka dobio upozorenje da su mu "uklonili komentar" jer "njegov sadržaj krši naše Standarde zajednice po pitanju spolnih sloboda" i "možda služi za promoviranje seksualnog nasilja nad starijim i nemoćnim osobama", nijedan komentator koji mi je prijetio obrednim klanjem nije cenzuriran s obrazloženjem da "njegov sadržaj krši naše Standarde zajednice po pitanju života" i "možda služi za promoviranje ubijanja ljudi". Zašto? Ja imam teoriju. Kad te netko, naime, obavijesti da će ti jebati majku četničku ili te zaklati nožem, svi do posljednjeg znaju da to znači samo da će ti jebati majku četničku ili te zaklati nožem, i baš ništa drugo. Nitko nije toliko glup da pomisli kako se tu krije neka subliminalna poruka o, nemam pojma, trgovini ljudima ili hladnim oružjem.
Čak ni Facebookova tehnologija.
Kada ja, međutim, upozorim mog druga Vinka da je za ljudski mozak od čitanja Facebook statusa Ivice Bubala bolji fentanil - mrvu skuplji, ali sigurniji - Zuckerbergova tehnologija smjesta pali uzbunu, briše komentar i suspendira me s Facebooka, jer "kršim Standarde zajednice" i podržavam "kupnju, prodaju, promoviranje ili razmjenu droga koje izazivaju tešku ovisnost".
Nije meni, doduše, nešto ni stalo do toga, jebo Facebook - više ja zaradim na jednom Sweet'N Low pakiranju fentanila nego u godinu dana pisanja komentara na Fejsu - pa vam sve ovo i ne pričam zbog Ivice Bubala i sintetičkih opioida. Pišem ovo zbog tehnologije koja ne razumije jednostavan humor i bazičnu ironiju, i koja vas je zbog toga u stanju društveno diskvalificirati: danas s društvene mreže, a sutra iz društva kao takvog.
Ti algoritmi, uostalom, već danas definiraju i oblikuju svijet u kojemu živimo, oni određuju što ćemo kupiti, što ćemo jesti, nositi, gledati ili slušati, kako ćemo provoditi slobodno vrijeme, gdje ćemo putovati, koje ćemo vijesti čitati: oni već sad snimaju muziku koju slušate, režiraju filmiće koje gledate i pišu vijesti koje čitate. Ti algoritmi odlučuju što je društveno prihvatljivo, oblikuju naš smisao za humor, naš smisao za lijepo, naš ukus, naš moral, stavove i političke izbore - oni određuju i postavljaju te, kako ste rekli, da: "Standarde zajednice".
Razmislite o tome. Toj i takvoj umjetnoj inteligenciji iz nekog data-skladišta u Arizoni, kojoj smo prepustili kontrolu nad društvenim mrežama - inteligenciji koja ne shvaća niti kad netko zajebava Ivicu Bubala - radosno smo, eto, povjerili organizaciju svijeta: medicinsku dijagnostiku, zračni saobraćaj, analize tržišta, trgovinu dionicama, urbanističko planiranje, energetske mreže, geološka istraživanja, cjelokupnu trgovinu, industriju, građevinu, poljoprivredu, prevođenje, upravljanje automobilom, vođenje ratova i nadzor nad nuklearnim oružjem.
Što, uostalom, može poći krivo?
Eh, što.
Odgovor znamo već gotovo šezdeset godina, sve otkako je Stanley Kubrick snimio svoju slavnu "Odiseju u svemiru 2001". Priču svi znate: dr. David Bowman i dr. Frank Poole plove svemirom u brodu Discovery One, kojim upravlja savršena i nepogrešiva umjetna inteligencija HAL 9000. Kada dođe do kvara na anteni, kontrola misije na Zemlji obavještava ih da je HAL pogriješio, pa se Frank i Dave potajno dogovaraju da ga isključe. HAL, međutim, zna čitati s usana, i kad Frank pokuša popraviti vanjsku antenu, umjetna inteligencija preuzet će kontrolu nad njegovom kapsulom. Kada pak i Dave izađe izvan broda da ga spasi, HAL će u potpunosti preuzeti kontrolu nad Discoveryjem i zatvoriti ulaz.
"HAL, otvori vrata", nekoliko puta ponovit će Dave, da bi HAL nakon duže pauze konačno odgovorio, citiram po sjećanju: "Žao mi je, Dave, ali naša tehnologija utvrdila je da sadržaj koji ste podijelili s dr. Frankom Pooleom krši naše Standarde zajednice. Zbog toga je naša tehnologija poduzela radnju. Naša pravila vrijede jednako u cijelom svijetu za sve."
"Ali, Hal, zajebavali smo se", očajnički će onda pokušati Dave, ali uzalud.
S umjetnom inteligencijom - danas to znamo - nema zajebavanja.
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