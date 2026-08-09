Sindikat o Šlausu: "Umro je čovjek posebnih svojstava, vizionar, znanstvenik, svjetski čovjek..."

Osim članstva u HAZU-u, članstva u Svjetskoj akademiji, Rimskom klubu, Ivo Šlaus je, kako su istaknuli, imao dovoljno motiva i energije da bude i član Velikog vijeća Sindikata znanosti u razdoblju od 1993. do 2006., a potpredsjednik Sindikata od 1995. do 1997..