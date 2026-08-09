Piloti HRZ-a objasnili zašto je spašavanje na Dinari zahtjevno

Takve zadaće traganja i spašavanja su među najzahtjevnijima koje provodi HRZ zbog problematičnosti terena koji nije pristupačan kopnenim snagama, i činjenice da helikopter ne može sletjeti. Zbog toga se za izvlačenje koristi dizalica, pa se pripadnici HGSS-a i HZZ-a spuštaju na mjesto unesrećenog i dižu ga u helikopter, rekao je pilot.