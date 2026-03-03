Zakon o javnom linču

Jebem vam majku! Radite za Beograd, za Informer, je li? Boli me kurac, neka me uhite! Pička vam materina četnička! Ovdje imamo branitelja bez noge, ranjen je istog dana kad je Dežulović upao u Vukovar! Bagro jedna komunistička! Nećete više, smradovi, pisati protiv Hrvatske! Nećete! Šta me gledaš, pičko? Šta me gledaš, bagro izdajnička? Pokloni se i poljubi hrvatsku zemlju, bagro! Mater ti jebem četničku! Oče naš koji jesi na nebesima sveti se ime tvoje dođi kraljevstvo tvoje budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od Zla. Zdravo Marijo milosti puna Gospodin s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus sveta Marijo Majko Božja moli za nas grešnike sada i na času smrti naše amen! Di si, Ante, oćemo li još malo govana po šeširu? Pička vam materina! Puca mi kurac ko je kriv. Niko nije kriv! Nisan kriv ni ja, jeben ti krv Isusovu! Da ja moram beštimat, jebo vam majku u pičku! Čovjek nema nogu! A vi sad štitite onoga koji su u njega pucali, koji su ga ubili!