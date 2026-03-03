Zakon o javnom linču

Donosimo kolumnu Borisa Dežulovića.
Hrvatska policija radi za onoga koji je na četničkom tenku ušao u Vukovar! Za njega radite, njegovu naredbu slušate! Koji je 19. 11. ušao u Vukovar! Za njega je Vukovar bio oslobođen, ne okupiran! Policija štiti one koji su ubijali po Hrvatskoj, koji su razarali Hrvatsku! Gledajte ga tu! Evo ga! Četnici! Evo gledajte, hrvatska policija štiti četnika! Štitite četnika! Štitite četnika običnog! Bagro komunistička, pička vam materina! Šta je, Borisa Dežulovića štitite, ono đubre od četnika? On treba biti protjeran iz Hrvatske! Zašto Dežulović nije napustio Hrvatsku? Ako mu se ne sviđa, van iz Hrvatske, jednostavno. Ovo je Hrvatska, bagro komunistička! Četnička bagro! Bando crvena! Jebo vas Boris Dežulović, nema više Jugoslavije! Hrvatski narode, ustani protiv ove bande koja vlada Hrvatskom i ruši hrvatsku državu! Policija je tu zato što su ona smeća jugoslavenska komunistička udbaška tu! Vidi bagre crvene, eno njihovi novinari, jel vas to Boris Dežulović pozvao, bagro, bagro četnička!
Jebem vam majku! Radite za Beograd, za Informer, je li? Boli me kurac, neka me uhite! Pička vam materina četnička! Ovdje imamo branitelja bez noge, ranjen je istog dana kad je Dežulović upao u Vukovar! Bagro jedna komunistička! Nećete više, smradovi, pisati protiv Hrvatske! Nećete! Šta me gledaš, pičko? Šta me gledaš, bagro izdajnička? Pokloni se i poljubi hrvatsku zemlju, bagro! Mater ti jebem četničku! Oče naš koji jesi na nebesima sveti se ime tvoje dođi kraljevstvo tvoje budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od Zla. Zdravo Marijo milosti puna Gospodin s tobom blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus sveta Marijo Majko Božja moli za nas grešnike sada i na času smrti naše amen! Di si, Ante, oćemo li još malo govana po šeširu? Pička vam materina! Puca mi kurac ko je kriv. Niko nije kriv! Nisan kriv ni ja, jeben ti krv Isusovu! Da ja moram beštimat, jebo vam majku u pičku! Čovjek nema nogu! A vi sad štitite onoga koji su u njega pucali, koji su ga ubili!
Borise Dežuloviću, ti jako dobro znaš što je bilo! Ušao si na četničkom tenku u Vukovar kad je pao! Hrvatska policija štiti one koji su rušili hrvatsku državu! Šta je, smradovi, a? Smradovi jedni! Smradovi! Dvije stotine hrvatskih domoljuba je ubijeno u emigraciji, dakle ubijali su nas oni koje vi danas branite! Hrvatskom danas upravlja Beograd, Beograd šalje svoje ljude u Hrvatsku da špijuniraju, to srpska tajna služba radi u Hrvatskoj! Ne zaboravimo, Boris Dežulović je 19. 11. 1991. bio u Generalštabu JNA i molio pukovnika Pavlovića da ga pusti u Vukovar! Za njega, Vukovar je tada bio oslobođen od njegove oslobodilačke vojske, za nas je bio okupiran! Zato on kaže, "jebo vas Vukovar", zato on kaže "jebala vas hrvatska država"! I vidite, takva osoba daje zapovijed hrvatskoj policiji, i oni po zapovijedi Borisa Dežulovića, vjerojatno i djelatnika KOS-a! Jer on je iznad Plenkovića, on je iznad Božinovića, oni nas ovdje sprječavaju!
Zapamtite, hrvatska država će nas osloboditi ovakvih smradova! Zajedno s Isusom Kristom ćemo se osloboditi ovih koji rade protiv hrvatske države! A protiv nas dižu prijave! Zašto? Zato što ti smradovi komunistički, udbaški, KOS-ovski, jugoslavenski, velikosrpski vode hrvatsku državu! I zato ja kažem: Hrvatsku ćemo osloboditi! Tako je! Evo, to je hrvatska država: Hrvatska policija brani četnika, običnog četnika! Bagro crvena komunistička! Crvena bagro! On nema nogu, pokaži im! Pokazat ću im kurac! Ajde u Beograd u Informera! Mrš iz Hrvatske! Govno srpsko! Dežuloviću, znamo mi gdje ti živiš, na kojoj adresi na magistrali, znamo mi jako dobro tko si ti, ali nećete više pisati protiv Hrvatske, zapamti to! Ajde u Srbiju, jebem ti mater, mater ti jebem! Smeće, govnaru jedan! Ajde reci sad da je Vukovar i Hrvatska smeće, govnaru jedan, ajde reci sad da Vukovar puši kurac, ajde reci sad! Šta sereš za Vukovar, ajde reci sad da te svi čuju! Prodane plaćeničke duše! Pogledaj me, majmune jedan, jebeš Vukovar, jeli?
Majku ti jebem u pičku! Ti, smradu jedan Borise Dežuloviću, jer ti pišeš za nas da smo smradovi, ti si smrad jedan koji pišeš protiv hrvatske države i hrvatskih branitelja i svih onih koji su dali živote za Hrvatsku! Ja znam da bi ga i vi najradije prebili kakvo je govno! Odlazi, Sotono! Štitite četnike! Smeće! Smradovi! Borise Dežuloviću, dođi sad do ograde i reci da jebeš Vukovar, dođi do ograde i reci da jebeš hrvatsku državu, četniku jedan, nemaš muda, kukavice jedna! Nemaš muda, usro si se, četniku! Šta je, smrade mali, a, mišu! Puši, puši, popušit ćeš ga! Smeće jedno, konju jedan! Jebo vas Boris Dežulović! Jebem ti majku četničku u pizdu!
To je, eto, stenogram "mirnog prosvjeda bez govora mržnje" koji je u mirnoj splitskoj četvrti u Glagoljaškoj ulici, nedaleko kuće u kojoj živi dvoje penzionera nadomak devedesetoj godini života, organizirala Autohtona Hrvatska stranka prava na čelu s predsjednikom Draženom Kelemincem. Ili barem ono što se dalo razabrati u gotovo jednosatnoj kakofoniji psovki, kletvi i prijetnji, između glasnog i neartikuliranog jebavanja majki četničkih, smeća srpskog, đubradi, govana, smradova, Očenaša, Zdravomarija, kuraca, pičaka i Thompsonovih pjesama.
Na to, po zakonima Republike Hrvatske i protokolima hrvatske policije, ima pravo svaki građanin koji uredno i na vrijeme prijavi mirni prosvjed pod radnim nazivom "Jebavanje majke četničke u pizdu izdajničkom smradu i srpskom smeću Tom i Tom". Pod zaštitom i paskom policije bit će mu omogućeno ne samo da okupi svoje pristalice pred bilo kojom privatnom nekretninom u Republici Hrvatskoj i neometano sat vremena urla, vrijeđa, prijeti i jebe majku četničku u pizdu svakom izdajničkom smradu i srpskom smeću po svom izboru, već i brojne druge privilegije koje bi mu neprijavljenom bile onemogućene, pa čak i kazneno sankcionirane, poput vrijeđanja i psovanja policije, ili - kao bonus - fizičkog nasrtanja na policajca.
Da su se, naime, Dražen Keleminec i njegova mala ustaška bojna na istoj adresi - na adresi na kojoj, uzgred, žive samo moji roditelji, što za ovu priliku čak i nije važno - okupili bez uredno izdane potvrde o javnom okupljanju, hrvatska policija privela bi ih jednog po jednog: koga na Prekršajni sud zbog remećenja javnog reda i mira, koga na Kazneni, ako već ne zbog "poticanja na nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju ili bilo koji oblik nesnošljivosti", ono sigurno zbog napada na službenu osobu. Pokušajte uostalom i sami: priđite bilo kojem policajcu, unesite mu se u lice, uhvatite ga za uniformu, optužite da štiti četnike i pošaljite u pičku materinu. Ako ga, jasno, uopće stignete optužiti da štiti četnike i poslati u pičku materinu.
Sve to, međutim, možete ako uredno, najmanje pet dana ranije, nadležnoj policijskoj upravi prijavite javno okupljanje i mirni prosvjed, te od lokalne samouprave, u Uredu za promet, pribavite odobrenje za korištenje prometnica i javnih površina. Što je još bolje, sve to - savršeno legalno i pod zaštitom policije - možete pred privatnim domom, kućom ili stanom bilo kojeg građanina Republike Hrvatske. Što je pak najbolje, jednako legalno i pod zaštitom policije to možete i pred domom njegovih roditelja.
Ne možete samo pred zgradom Vlade i Sabora Republike Hrvatske, koji su već godinama ograđeni policijskim pregradama, zabranjeni već i za prilaz, a kamoli za javno okupljanje.
Zbog te Kvake 22 - zbog koje ne može i neće zabraniti javno okupljanje pred kućom dvoje nejavnih osoba i starih penzionera koji nikakve veze s temom i ciljem "mirnog prosvjeda" nemaju - hrvatska je policija na kraju ad hoc odlukom da "prosvjednike" odmakne od kuće mojih roditelja i sama prekršila Zakon o javnom okupljanju, po čijem se članku 11. javni prosvjed između ostalog "ne smije održavati u blizini dječjih vrtića i osnovnih škola dok se u njima nalaze djeca", te "na drugim mjestima, ako bi mogao ozbiljnije poremetiti kretanje i rad većeg broja građana".
A policija ne samo da je zbog grupice huškača i psovača blokirala sav pješački i automobilski promet u kvartu i tako, shvatili ste, "ozbiljnije poremetila kretanje i rad većeg broja građana", nego je jednu od četiri barikade s naoružanim interventnim policajcima, u namjeri da tu zaustavi "prosvjednike" i omogući im "prosvjed", postavila i neposredno uz - obližnji dječji vrtić Mala sirena, usred jutarnje smjene!
Zakonom o javnom okupljanju moglo bi se, ne kažem, jednostavno urediti da se javna okupljanja zabrane i pred privatnim domovima građana, ali hrvatski zakoni, kako vidimo, nisu da se mijenjanju, nego da se krše.
