Čudo na Poljudu

To mi je zabavno pitanje, eto, došlo u pamet kad sam povodom "slučaja Poljud" dobio poruku s nekoliko crno-bijelih fotografija od mog druga Dragana Momčilovića iz Washingtona. Draganov brat, naime, u ono je vrijeme bio direktor OUR-a Čelične konstrukcije Željezare Sisak, koja je izrađivala elemente za Magaševu "nemoguću" samonosivu krovnu konstrukciju, i čiji su radnici 1979. doputovali u Split da se na gradilištu Poljudske ljepotice ponosno fotografiraju pod lebdećim krovom kojega su sami svojim rukama izradili. "Jako lijepo i teško zamislivo iz današnje perspektive", napisao mi je Dragan uz dirljivu fotografiju šezdesetak nasmijanih ljudi pod veličanstvenom čeličnom čipkom, zadavši mi tako misliti: zaista, tko bi danas gradio Magaševu čudesnu školjku s dvjestometarskim prozračnim i laganim, a sedamsto tona teškim samonosivim krovom, kakav nije izveo nitko nigdje nikad u cjelokupnoj povijesti arhitekture?