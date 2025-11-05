Lozinka za videonadzor Louvrea je bila "Louvre"

U legendarnom muzeju Louvre u Parizu dogodila se jedna od najdrskijih pljački posljednjih godina - lopovi su ukrali stoljetne kraljevske dragulje koji još uvijek nisu pronađeni.
Francuski medij Libération izvještava da su razne revizije sigurnosnih sustava muzeja otkrile očite i ozbiljne propuste. Jedna takva revizija, koju je 2014. provela francuska nacionalna agencija za kibernetičku sigurnost, pokazala je da je lozinka za videonadzor doista bila "Louvre".
Kasnije revizije pronašle su "ozbiljne nedostatke" u sustavima muzeja, uključujući jednostavan pristup krovovima tijekom građevinskih radova i sigurnosni softver star više od dvadeset godina, koji proizvođač više nije podržavao. Svatko tko je radio u uredu s jednim računalom na kojem još uvijek radi Windows 98 i stari inventarni sustav može suosjećati s time.
Trenutno nije poznato koji su faktori doveli do sigurnosnog propusta tijekom pljačke, iako deseci ljudi istražuju slučaj. Događaj se zbio u 9:30 ujutro po lokalnom vremenu, tijekom radnog vremena u nedjelju. Mali kamion s mehaničkim ljestvama parkirao se pokraj muzeja, a četiri osumnjičenika koristila su električne alate da bi provalila u galeriju s drugog kata.
Iako su čuvari i posjetitelji bili ugroženi, nitko nije ozlijeđen, a lopovi su napustili muzej za samo četiri minute prije nego što su pobjegli u Pariz. Cijela je epizoda trajala svega osam minuta.
