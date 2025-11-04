Thompson odgovorio Tomaševiću

Nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio danas da u Zagrebu neće biti drugog koncerta Marka Perkovića Thompsona, tim pjevača objavio je priopćenje u kojem optužuje gradsku vlast za "nepoštivanje sudskih odluka" i "negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske".
Oglas
Tomašević je danas potvrdio je da je Arena Zagreb primila zahtjev za dodatnim koncertom Marka Perkovića Thompsona, no dodao je da neće biti ugovaranja novih koncerata u gradskim prostorima dok se u Zagrebačkom holdingu ne promijene uvjeti poslovanja.
"S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj i što se jučer dogodilo u Splitu, promijenit ćemo uvjete poslovanja da se ne može koristiti protuustavni pozdrav na koncertima koji se održavaju u Areni i drugim gradskim prostorima, kako za Thompsona tako i za druge izvođače",
Na tu izjavu večeras je reagirao tim Marka Perkovića Thompsona priopćenjem objavljenim na Facebooku, u kojem tvrde da je izvođenje pjesme "Bojna Čavoglave" potpuno zakonito te da bi svaka zabrana koncerta predstavljala kršenje pravomoćne sudske presude.
U priopćenju se navodi:
"Tim Marka Perkovića Thompsona ovim putem želi jasno istaknuti kako je izvođenje pjesme 'Bojna Čavoglave' u potpunosti zakonito. Takav je zaključak potvrđen pravomoćnom presudom Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, koja nedvojbeno utvrđuje da izvođenje navedene pjesme nije protuzakonito niti predstavlja bilo kakav prekršaj.
Stoga, svaki pokušaj zabrane koncerta zbog izvođenja pjesme 'Bojna Čavoglave' predstavlja nepoštivanje sudske odluke i time negiranje pravnog poretka Republike Hrvatske."
Na Thompsonovoj službenovoj stranici objavi je priložena i preslika presude Visokog prekršajnog suda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas