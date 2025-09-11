Bivša urednica Voguea
Anna Wintour rekla šta zaista misli o filmu "Vrag nosi Pradu"
Modna industrija bila je zabrinuta da će Anna Wintour biti predstavljena u lošem svjetlu.
Sada kada ima nasljednicu na mjestu glavne urednice Voguea, Anna Wintour djeluje malo opuštenije. U najmanju ruku, spremnija je govoriti o hit-filmu iz 2006. godine "Vrag nosi Pradu".
Zasnovan na istoimenom bestselleru iz 2003. godine autorice Lauren Weisberger, koja je ranije radila kao osobna asistentica Anne Wintour u Vogueu, film govori o ambicioznoj spisateljici koju tumači Anne Hathaway, koja pronalazi posao u vrhunskom modnom časopisu pod vodstvom "krute" urednice, prenosi CNN.
Meryl Streep glumila je Mirandu Priestly, za koju se pretpostavlja da je nadahnuta likom Anne Wintour. Lik je postao sinonim za šefove kojima je teško ugoditi bez obzira na industriju, a Streep je za tu ulogu zaradila jednu od svojih brojnih nominacija za Oscara.
Otišla na premijeru filma noseći Pradu
U prošlosti je Wintour djelovala nevoljko govoriti o svemu tome. No tijekom nedavnog gostovanja u podcastu "The New Yorker Radio Hour" modna ikona našalila se s voditeljem Davidom Remnickom da je "otišla na premijeru odjevena u Pradu, nemajući pojma o čemu će film biti".
I dok je Remnicku, uredniku "The New Yorkera", rekla da je modna industrija bila vrlo zabrinuta da će Wintour biti prikazana u lošem svjetlu, njoj se, čini se, film svidio i s time se potpuno pomirila.
"Prije svega, tu je bila Meryl Streep, što je fantastično", rekla je Wintour te dodala da je otišla pogledati film i da joj je čak bio smiješan.
Evo što joj se u filmu svidjelo
"Na kraju je imao mnogo humora, mnogo duhovitosti, imao je Meryl Streep”, rekla je Wintour i dodala da je tu bila i Emily Blunt u ulozi glavne asistentice Emily Charlton.
Godine 2009. rekla je Davidu Lettermanu da je film "fikcija" te istaknula da, "kako moj izdavač kaže u filmu, nisam uvijek topla i mazna. Ono što mi se svidjelo kod filma jest to što je doista pokazao sav naporan rad koji se ulaže u stvaranje časopisa", priznala je tada.
Snimanje nastavka filma "Vrag nosi Pradu" započelo je u lipnju. Novi film ponovno će okupiti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleyja Tuccija.
