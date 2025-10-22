ADAC otkriva: Koja se vozila najviše kvare na cesti, a koja su najpouzdanija?

Ukupno je ADAC zabilježio više od 3,6 milijuna intervencija prošle godine. Broj kvarova električnih automobila porastao je za 46 posto zbog sve većeg broja električnih automobila. Uz nagli porast električnih automobila na cestama, stanje podataka u ADAC statistici kvarova se poboljšava: pokazuje da su električna vozila manje sklona kvarovima od vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem iste dobne skupine. U vozilima starim od dvije do četiri godine, benzinci i dizelaši imaju dva i pol puta više kvarova nego električni automobili. Stopa kvarova za vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem bila je 9,4 kvara na 1000 vozila, dok je za električne automobile bila samo 3,8, piše Revija HAK.