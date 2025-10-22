ADAC otkriva: Koja se vozila najviše kvare na cesti, a koja su najpouzdanija?

Koja su vozila pouzdanija i koja se češće kvare, električni automobili ili vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem? Njemački autoklub (ADAC) sada može odgovoriti na ovo pitanje temeljitije nego prije zahvaljujući proširenoj bazi podataka u statistici kvarova.
Ukupno je ADAC zabilježio više od 3,6 milijuna intervencija prošle godine. Broj kvarova električnih automobila porastao je za 46 posto zbog sve većeg broja električnih automobila. Uz nagli porast električnih automobila na cestama, stanje podataka u ADAC statistici kvarova se poboljšava: pokazuje da su električna vozila manje sklona kvarovima od vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem iste dobne skupine. U vozilima starim od dvije do četiri godine, benzinci i dizelaši imaju dva i pol puta više kvarova nego električni automobili. Stopa kvarova za vozila s motorima s unutarnjim izgaranjem bila je 9,4 kvara na 1000 vozila, dok je za električne automobile bila samo 3,8, piše Revija HAK.
Trenutačna statistika kvarova analizira podatke o kvarovima ukupno 159 serija modela i daje detaljnu procjenu najpouzdanijih i najosjetljivijih modela vozila svih vrsta pogona. Nekoliko Toyotinih modela, koji su inače u prošlosti smatrani pouzdanima, pokazalo se sklonima kvarovima. Model s najvećom stopom kvarova je Toyota C-HR, prvi put registrirana 2020., sa 63,1 kvara na 1000 vozila. Ali i drugi Toyotini modeli imaju problema s pouzdanošću (Toyota RAV4, Yaris i Yaris Cross). Često su uzrok bili problemi sa startnim akumulatorom. Toyota je već odgovorila uvođenjem novih, snažnijih baterija.
Mini (0,3) i Audi A4 (0,4) pokazali su se najboljima među vozilima starim dvije godine s motorima s unutarnjim izgaranjem. Najboljim električnim automobilom proglašen je Tesla Model 3 (0,5). Ukupno je dvanaest modela imalo indeks kvara manji od 1. Osim Toyotinih modela (Yaris Cross 40.0; Yaris 29.2; C-HR 16.4; RAV4 18.4), negativnu pozornost privukao je i električni automobil – visoka osjetljivost na kvarove Hyundaija IONIQ 5 (22.4) posljedica je problema s integriranom kontrolnom jedinicom punjenja (ICCU) što je već rezultiralo opozivom Savezne uprave za motorni promet.
Glavni uzrok kvara
Kao i prethodnih godina, glavni uzrok kvara bio je neispravan startni akumulator. Oni su činili 44,9 posto svih kvarova u 2024. U električnim automobilima, postotni udio startne baterije u stopi kvara iznosi 50,5% i veći je nego u automobilima s motorom s unutarnjim izgaranjem (44,6%).
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
