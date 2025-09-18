Velika promjena u BMW-u od iduće godine: Auto više nećete kupovati kao prije

Godine 2027., dakle godinu dana kasnije nego što je prvotno planirano, BMW će svoj sustav prodaje osobnih automobila prebaciti na agencijski model. To je potvrdio Jochen Goller, član uprave zadužen za prodaju, u razgovoru za Automotive News. Prema njegovim riječima, tvrtka je nakon dosadašnjih pozitivnih iskustava „još uvjerenija“ da je prodaja automobila putem agenata pravi pristup. Već je ranije Christian Ach, voditelj tržišta BMW Grupe u Njemačkoj, najavio ovu promjenu. U srpnju 2025. rekao je za autohaus.de da će 2025. i 2026. godina biti iskorištene za pripremu modela.