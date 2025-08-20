Inspektorat izdao upozorenje za 10 modela automobila: Provjerite mora li vaš hitno u servis

Upozorenje je došlo i za vlasnike Opela Corse proizvedenih od 21.2.2023. do 22.4.2025., Opela Frontere proizvedene od 30.7.2024. do 23.4.2025., Opela Astra L proizvedene od 2.1.2024. do 23.4.2025.; Opela Grandland X proizvedenih od 4.2.202.3 do 8.11.2024., Opela Grandland V2 proizvedenih od 21.3.2024. do 24.4.2025., Opela Mokka proizvedenih od 4.11.2022. do 17.4.2025. godine.