Čišćenje motora je važna tema jer se u njemu tijekom rada također skupljaju određene nečistoće, koje treba maknuti. HAK-ov suradnik za tehničku podršku Marin Morava piše o tom procesu. Unutarnja čišćenja koja će očistiti motor putem aditiva u gorivu ili putem usisa motora često zvuče dobro i najpovoljnije kako biste izbjegli veća rasklapanja motora te uštedjeli, ali takve radnje najčešće kratkotrajno rješavaju simptome. Uzrok, međutim, ostaje.
Često vlasnici vozila pretjeraju s aditivima u gorivu u cilju što bržeg procesa čišćenja, a to je slično kao kada preskočimo terapiju pa onda nepotrebno uzmemo višestruku dozu lijeka odjedanput.
Idemo redom, što je s pranjem motora izvana?
Ono se provodi u sljedećim slučajevima:
- Isključivo prije potrebe za popravkom propusnog mjesta koje je zauljeno ili namočeno propuštanjem goriva, a prethodno je poznat uzrok propuštanja
- Nakon popravka kako bi se odmastilo lokalno područje na motoru koje je bilo zauljeno i kako bismo provjerili je li popravak uspješno zabrtvio mjesto propuštanja
Kada nije potrebno prati motor izvana i koji su problem česti:
- Nije uvijek potrebno prati motor ako je neka regija minimalno zamašćena te ako vozilo ne ostavlja lokvice ulja ili sadržaje propuštanja na podnoj zaštiti motora. Odnosno, ne zamašćuje neke gumene dijelove u blizini propuštanja (rashladna crijeva motora). Prema tome, uvijek se potrebno savjetovati sa servisom jer moguće je da nije potrebno prati motor
- Određeni odmašćivači traže ispravno razrjeđivanje s vodom kako sredstvo ne bi nagrizalo metalne dijelove i brtve motora. Uz neadekvatno miješanje sredstva često se nepotrebno pošpricaju i rotirajući dijelovi na remenskom sustavu. Također, odmaste se ležajevi napinjača remena alternatora i drugih rotirajućih dijelova što često vodi ubrzanim kvarovima ležajeva nakon pranja
- Nakon definiranog vremena zadržavanja odmašćivača na poprskanim površinama potrebno je temeljito ispiranje zagrijanom vodom s visokotlačnim peračem pa je potrebno poznavanje komponenti u motornom prostoru i prethodnu pripremu s pokrovima od najlon vrećica preko određenih elektroničkih komponenti jer prodiranje vode u utične spojeve i elektroniku nikad ne daje dobar rezultat. Voda i elektronika nisu najbolji prijatelji
- Mlaznica na visokotlačnom peraču ne smije biti podešena s točkasto koncentriranim mlazom vode kako ne bi probušili gumena crijeva već je poželjno da je trokutasto proširen mlaz koji je udaljen od 15-30 cm od površine koju ispiremo, a kontaktna širina mlaza vode da je 7-15 cm
- Također, kanalizacijski otvor mora biti prilagođen sa separatorom za prihvat masnoće kako bi za okoliš bila prihvatljiva ova radnja. Motor je dobro nakon pranja temeljito ispuhati i osušiti prije pokretanja, odnosno zatvaranja motornog prostora. Ovu radnju zbog svega navedenog najčešće izvodi servis i tehničko osoblje servisa. U suprotnom može doći do većih oštećenja na motoru i elektronici vozila te nemogućnosti pokretanja motora nakon čišćenja.
Čišćenja naslaga ugljika u motoru u usisu motora i ispuhu vozila pomoću goriva ili nekim drugim metodama:
- Priča je uvijek slična prije kupovine bilo kojeg preparata ili lijeka potrebno se savjetovati s liječnikom kako bi dobili savjete ili recept te kako bismo ispravno odredili adekvatno doziranje kako ne bi došlo do nuspojava. Slično je s našim vozilom, potrebno je prethodno uključiti struku ili kontaktirati zastupnika koji prodaje sredstvo za koje nam nije jasno kako ga primijeniti i može li se uopće primijeniti za vaše vozilo
- Često vlasnici vozila pretjeraju s aditivima u gorivu u cilju što bržeg procesa čišćenja, a to je slično kao kada preskočimo terapiju pa onda nepotrebno uzmemo dvostruku (ili višestruku) dozu lijeka odjedanput. Praksa bilježi primjere kada to ne završava dobro. Na primjer, zbog previsokih koncentracija aditiva kod čistača ispuha modernih vozila (DPF-a) može doći do pregrijavanja, ali i topljenja metalnih dijelova. Sve to zbog razvijanja previsokih temperatura u motoru koja nastaje zbog previsoke koncentracije aditiva u gorivu (ako je takav tip aditiva)
- Niz je kemijski različitih sredstava i aparata te opreme koji se primjenjuju za unutarnje čišćenje motora na određene tipove naslaga. Najčešće ista mogu biti samo dobra kao prevencija da ne dođe do nekog od problema, a ne kao sredstvo koje će riješiti nastali problem ili kvar na vozilu
- Ako je vaše vozilo u garanciji nema potrebe za različitim dodacima ulju ili gorivu jer otvorena je mogućnost gubitka pokrića garancije od proizvođača na određene komponente motora. Često proizvođači ne dozvoljavaju upotrebe čistača motora ili izvođenja određenih čišćenja na motoru za vrijeme rada motora bez potrebe za otvaranjem motora. Prema tome ako sami kupujete neki od aditiva obavezno čuvajte račune, kao i za gorivo, te koristite additive kojima su jasno deklarirani na hrvatskom jeziku namjena, primjena, doziranje, rukovanje, upotreba zaštitnih sredstava, zbrinjavanje i odlaganje nakon upotrebe. Također, preporuka je kupovati one sa zaštitnim čepom kako ih ne bi otvarala djeca
- Aditivi za čišćenje mogu biti dobra prevencija za starije motore uz preporuku nešto ranije zamijene filtara ulja, od 8000 do 12.000 km kako bi se smanjilo parenje ulja u usis motora. Starenjem ulja povećava se njegovo parenje koje djeluje kao ljepilo u kombinaciji s ispušnim plinovima. Oni sadrže čestice čađe koje je propustio recirkulirajući ventil iz ispuha natrag u usis.
Uglavnom, uvijek vrijedi ona stara, tko maže taj vozi, a vozilo je potrebno cca nakon svakih 500 km provesti na otvorenoj cesti 10 min. Treba dobro zagrijati motor, voziti s malo povišenim okretajima motora te brzinom vozila u skladu s prometnom regulacijom kako bi se određene nečistoće očistile. Često možemo motor usporediti sa zatvorenim kaminom kojeg bi naložili i ugasili svakih 10 min. Tako će stalno njegovo stijenke biti crne, a ložište će biti puno ugljika, piše Revija HAK.
