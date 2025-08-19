Uglavnom, uvijek vrijedi ona stara, tko maže taj vozi, a vozilo je potrebno cca nakon svakih 500 km provesti na otvorenoj cesti 10 min. Treba dobro zagrijati motor, voziti s malo povišenim okretajima motora te brzinom vozila u skladu s prometnom regulacijom kako bi se određene nečistoće očistile. Često možemo motor usporediti sa zatvorenim kaminom kojeg bi naložili i ugasili svakih 10 min. Tako će stalno njegovo stijenke biti crne, a ložište će biti puno ugljika, piše Revija HAK.