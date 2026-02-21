Kako izračunati put kočenja: Formula je jednostavna, ali vozač je presudan faktor

Da bi se pomoću formule izračunao zaustavni put, prvo treba odrediti duljinu reakcijske udaljenosti. Da biste to učinili, dijelite brzinu s deset, a rezultat puta tri. Ako automobil vozi brzinom od 50 km/h, udaljenost odziva je 15 metara. Put odziva: (50 km/h: 10) x 3 = 15 metara.

Put kočenja na ravnoj cesti ovisi o mnogim faktorima kao što su: izvedba kočnica, brzina kojom se vozi, stanje ceste…

Kod normalnog kočenja put kočenja može se procijeniti vrlo konzervativno ako početnu brzinu u km/h podijelite s deset i rezultat pomnožite s istim tim brojem. Dakle, ako putujete brzinom od 50 km/h, prelazite 25 metara kočionog puta. Udaljenost kočenja: (50 km/h:10) x (50 km/h: 10) = 25 metara.

U ovom primjeru, vrijeme reakcije + put kočenja rezultira zaustavnim putem od 40 metara. Put kočenja je znatno kraći na suhim i čistim površinama i energičnim aktiviranjem kočnice.