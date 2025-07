Kolika dubina vode je opasna za vaš automobil?

Jurnjava vozilom kroz dublje lokve nije pametna zbog dva razloga – prvi je sigurnosni, a to je akvaplaning pri kojem kotači automobila gube kontakt s asfaltom i u vozilu ćete se osjećati kao da na klizalište izađete s tenisicama. Drugi razlog je – takva vožnja može biti opasna za zdravlje vašeg metalnog ljubimca. Izbjegavajte vodu dublju od 10 centimetara ili vodu koja doseže iznad glavčina kotača jer većina današnjih automobila ima nisko postavljene usisnike zraka, koji u tom slučaju mogu povući vodu u motor, a to može dovesti do katastrofalnih posljedica, ulaska vode u cilindre, pucanja klipnjača uslijed opterećenja… Kod viših vozila, poput SUV-ova, ta dubina može biti i nekoliko centimetara veća, ali ne pretjerujte, piše HAK Revija.