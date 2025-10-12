"NE SMITE TU PARKIRAT'"
Mnogi vozači nisu niti svjesni: Za parkiranje na ovim mjestima slijedi vam kazna, evo tko ju ispisuje
Vlasnici električnih automobila sigurno su se više puta našli u situacijama da ne mogu puniti svoja električna vozila jer na punionice parkirali automobili koji tamo ne bi smjeli biti.
Iako mnogi i dalje u nedostatku slobodnih parkirnih mjesta parkiraju na punionice, to je prekršaj zbog kojeg biste mogli dobiti novčanu kaznu. Jer zakon je jasan i on kaže - ne smijete tu parkirati osim ako ne punite svoj auto.
Zaustavljanje i parkiranje vozila na području Republike Hrvatske regulirano je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a zabrana parkiranja na punionicama propisana je člankom 82., stavkom 1., točkom 11.
U tom je dijelu zakona stoji da vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo "ispred kolnoga ulaza u zgradu, sklonište, dvorište ili garažu, iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mrežu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima namijenjenim i obilježenim kao mjesta za odlaganje kućnog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima te na punionicama za vozila na električni pogon, osim za vrijeme punjenja vozila električnom energijom".
Oprez i za vozače električnih automobila
To znači i da električni automobili te plug-in hibridi tamo ne smiju biti parkirani, osim ako ne pune svoje vozilo.
Ukoliko vas uhvate u ovom prekršaju, zakon propisuje novčanu kaznu u iznosu od 30 eura.
Iz MUP-a su za Automobilionu kazali kako ne vode zasebne evidencije koje se odnose samo na ovu problematiku.
Međutim, zbog nepropisnog parkiranja prema članku 82., stavku 1., točki 11., a u koji spada i nepropisno parkiranje na punionicama, u prvih osam mjeseci ove godine utvrđeno je 2.764 prekršaja u odnosu na 2.097 prekršaja u istom razdoblju 2024. godine.
Svjesni su problematike, ali...
Nisu nadležni
Automobiliona je upit o nepropisnom parkiranju na punionice poslala i onima koji ih u Hrvatskoj imaju najviše - HEP-u, Hrvatskom Telekomu i Petrolu.
Svima su im postavili ista pitanja - prijavljuju li nadležnima nepropisno parkiranje na svojim punionicama, imaju li podatke o broju izdanih kazni zbog tog prekršaja te što korisnici punionica trebaju napraviti ako primijete da je netko nepropisno parkiran na punionici.
Iz HEP-a (Elen-a) su odgovorili kako su svjesni česte zloupotrebe parkirnih mjesta rezerviranih za punjenje električnih i hibridnih vozila.
"Stoga i ovoga puta apeliramo na sve korisnike ELEN punionica da po završetku punjenja napuste rezervirano mjesto i oslobode ga za druge korisnike električnih i/ili hibridnih vozila", dodali su.
Ističu da jedino što mogu poduzeti u odnosu na nesavjesne vozače je naplata naknade za prekomjerno zauzimanje konektora koja se aktivira nakon određenog vremena ukoliko automobil ostane spojen na punionicu.
"Hrvatska elektroprivreda, naime, nije nadležna za kontrolu nepropisnog parkiranja na lokacijama svojih punionica. To je, u skladu sa zakonskim propisima, u ovlasti policijskih službenika ili službenika jedinice lokalne samouprave koji naredbom mogu odrediti premještanje nepropisno parkiranog vozila", kazali su nam iz HEP-a.
Zovu "pauk"
Iz Petrola su za Automobilionu odgovorili kako u slučajevima nepropisnog parkiranje na punionice najčešće kontaktiraju nadležnu "pauk" službu, koja u pravilu izlazi na teren i poduzima mjere premještanja vozila koja ne poštuju propisana pravila.
"Vozilo se ne smije parkirati ili zaustavljati na mjestu za punjenje električnih vozila, osim tijekom stvarnog punjenja električnom energijom", kazali su.
Niti oni ne raspolažu podacima o kaznama, a ako netko do njihovih korisnika primijeti nepropisno parkirana vozila na punionicama, savjetuju da se prekršaj prijavi policiji ili komunalnom redarstvu.
"Dobili smo informacije od naših korisnika da često takve slučajeve prijavljuju policiji preko njihove aplikacije (MUP – Sigurnost i povjerenje) te im sustav uredno prihvaća takve prijave", zaključuju iz Petrola.
I dalje nedovoljno
Iz Hrvatskog telekoma, čije su punionice inače često na meti kritika, nisu odgovorili na upit.
Mogli bismo reći da se za nepropisno parkiranje na punionicama ispiše pokoja kazna - barem se tako nadamo.
No obzirom na brojne situacije nepropisnog parkiranja, možemo na kraju samo zaključiti da je sve to skupa i dalje nedovoljno te da treba ispisati još puno kazni kako bi ljudi shvatili da ne smiju tu parkirati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare