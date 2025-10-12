Mnogi vozači nisu niti svjesni: Za parkiranje na ovim mjestima slijedi vam kazna, evo tko ju ispisuje

U tom je dijelu zakona stoji da vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo "ispred kolnoga ulaza u zgradu, sklonište, dvorište ili garažu, iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mrežu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima namijenjenim i obilježenim kao mjesta za odlaganje kućnog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima te na punionicama za vozila na električni pogon, osim za vrijeme punjenja vozila električnom energijom".