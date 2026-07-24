Objavljeno kolika je prosječna starost auta u Hrvatskoj

Hibridni automobili ove godine po prvi put su preuzeli vodstvo među novim novoregistriranim osobnim vozilima s udjelom od 39,6 posto, ispred benzinaca s 37,2 posto. Prošle godine u istom razdoblju benzinski automobili bili su najzastupljeniji, s udjelom od 48,2 posto. Kod rabljenih vozila dizelaši su i dalje uvjerljivo najzastupljeniji, s udjelom od 52,6 posto, iako je taj udio niži nego prošle godine, kada je iznosio 58,1 posto.