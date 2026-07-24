PRODUŽIVAČ PAPUČICA
Stručnjaci upozoravaju: Ako ste niži od ove visine, jedan dodatak u autu može smanjiti rizik od teških ozljeda
Pravilan položaj za volanom nije važan samo zbog udobnosti nego i zbog sigurnosti, a stručnjaci upozoravaju da za vozače nižeg rasta postoji rješenje koje može smanjiti rizik od ozljeda.
Pravilno namještanje položaja za volanom jedna je od najvažnijih priprema prije početka vožnje. Osim što doprinosi većoj udobnosti, pravilno sjedenje povećava i sigurnost tijekom vožnje.
Međutim, pronalazak idealnog položaja nije uvijek jednostavan, osobito za osobe nižeg rasta.
Većina novijih automobila omogućuje podešavanje sjedala u više smjerova i pod različitim nagibima, kao i prilagodbu visine i dubine upravljača. Pojedini modeli nude i podešavanje visine te dubine papučica gasa i kočnice, no takvi su automobili vrlo rijetki na hrvatskim cestama, piše Andrej Jelušić za portal Automobiliona.
Veći rizik od ozljeda
Upravo tu nastaje problem. Kod osoba nižih od 162 centimetra pomicanje sjedala bliže upravljaču kako bi lakše dosegnule papučice može povećati rizik od teških ozljeda u slučajuaktiviranja zračnog jastuka.
Zbog toga stručnjaci preporučuju ugradnju produživača papučica. Riječ je o uređajima koji se pričvršćuju na postojeće papučice gasa, kočnice i spojke te omogućuju vozačima nižeg rasta da ih dosegnu bez potrebe za pretjeranim približavanjem upravljaču.
Takvo rješenje omogućuje udobnije sjedenje s leđima oslonjenima na naslon sjedala, djelomično savijenim laktovima na upravljaču i nogama koje bez poteškoća dosežu papučice. Ukratko, položaj za volanom trebao bi biti jednako prirodan i udoban kao sjedenje za stolom.
Kome su namijenjeni produživači papučica?
Stručnjaci iz američkogInstituta za sigurnost na cestama(IIHS) ističu da vozač koji je vezan sigurnosnim pojasom, naslonjen na sjedalo i udaljen najmanje 25 centimetara od upravljača ima manji rizik od ozljeda izazvanih aktiviranjem zračnog jastuka. Upravo zato produživači papučica mogu pomoći nižim vozačima da zauzmu položaj koji IIHS preporučuje.
Iako proizvođači automobila nastoje vozila prilagoditi što većem broju vozača, ne postoje univerzalni standardi koji bi odgovarali svima. Zbog toga dio vozača, bilo da su previsoki ili preniski, ne može pronaći optimalan položaj za upravljačem.
Stručnjaci zato preporučuju produživače papučica svim vozačima nižima od 162 centimetra, ali njihova primjena nije ograničena samo na tu skupinu.
Savjetuju ih i trudnicama, osobito u kasnijim fazama trudnoće, jer im mogu omogućiti da lakše dosegnu papučice uz zadržavanje sigurnije udaljenosti od upravljača.
Korist mogu imati i vozači krupnije tjelesne građe jer im produživači omogućuju sjedenje dalje od upravljača.
Što propisuju hrvatski zakoni?
Produživači papučica najčešće se pričvršćuju na postojeće papučice, a pojedine modele moguće je ugraditi i samostalno.
Hrvatski propisi ne zabranjuju njihovu uporabu, no vozilo mora ispunjavati zahtjeve Pravilnika o homologaciji.
Zakon propisuje da je vozač dužan upravljati vozilom na način koji osigurava sigurnost prometa, što podrazumijeva i izbjegavanje neprikladne obuće, poput japanki ili natikača, koje bi mogle skliznuti ili se zaglaviti između papučica gasa i kočnice.
U pojedinim američkim saveznim državama vozačka dozvola može sadržavati ograničenje kojim se od vozača zahtijeva uporaba produživača papučica, slično kao što se nekim vozačima propisuje obvezno nošenje naočala ili kontaktnih leća tijekom vožnje.
Najbolje rješenje bilo bi vozilo s električnim podešavanjem položaja papučica, no takvi modeli gotovo da nisu dostupni na hrvatskom tržištu. Alternativa mogu biti pojedini viši automobili koji pružaju bolju preglednost tijekom vožnje.
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