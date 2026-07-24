Stručnjaci upozoravaju: Ako ste niži od ove visine, jedan dodatak u autu može smanjiti rizik od teških ozljeda

Većina novijih automobila omogućuje podešavanje sjedala u više smjerova i pod različitim nagibima, kao i prilagodbu visine i dubine upravljača. Pojedini modeli nude i podešavanje visine te dubine papučica gasa i kočnice, no takvi su automobili vrlo rijetki na hrvatskim cestama, piše Andrej Jelušić za portal Automobiliona.