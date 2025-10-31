Od sutra važna promjena za vozače: Za one koji se ogluše predviđena je kazna

Za one koji su se zapitali 'a što je sa zimskim gumama?', treba reći da se niti ove godine obveza paljenja dnevnih svjetala u prometu ne poklapa datumski s obveznom zimskom opremom na vozilima. Ova obveza stupa na snagu 15. studenog.
Sutra, s prvim danom mjeseca studenog stupa na snagu jedna od onih obveza u prometu koju, bez obzira što vas vozače neće stajati ništa više od malo opreza, nikako ne treba shvaćati olako. Riječ je o obvezi paljenja dnevnih svjetala čak i tijekom svjetlijeg perioda dana, piše tportal.
Ulazimo u hladniji period godine kada se, pogotovo u kontinentalnom dijelu Hrvatske, i dnevna vidljivost osjetno smanjuje. Ova činjenica naročito pogađa promet, pa je stoga došlo i vrijeme kada se na motornim, ali i drugim vozilima u javnom prometu moraju čak i danju paliti svjetla kako bi sudionici na prometnicama bili uočljiviji.
Zakonska obaveza paljenja svjetala
Od subote 1. studenog nastupa zakonska obveza paljenja dnevnih svjetala na vozilima, a ta obveza traje sve do 31. ožujka 2026. Recimo i to kako se niti ove godine ova obveza ne preklapa točno s datumom prebacivanja s ljetnog na zimski period računanja vremena, koje je ove godine nastupilo 26. listopada u 3 sata ujutro.
Naglasimo kako gotovo sva moderna vozila danas imaju sustav automatskih dnevnih, pa to i neće pretjerano brinuti njihove vozače. No s obzirom na zastarjeli vozni park u Hrvatskoj još uvijek ima popriličan broj vozila u prometu koja nemaju dnevna svjetla, već u ovom periodu vozači sami moraju paliti kratka svjetla.
Ovo se odnosi ne samo na vozače osobnih automobila, već su to obvezni činiti od 1. studenog i vozači mopeda i motocikala. Recimo i to kako za ove kategorije vozila nije ništa novoga, jer su oni to dužni činiti tijekom cijele godine. U slučaju nepoštivanja navedenih zakonskih odredbi, vozač mopeda i motocikala će se kazniti novčanom kaznom od 30,00 eura.
Obveza paljenja dnevnih svjetala ne poklapa se s datumom obveze montiranja zimskih guma
Obveza paljenja dnevnih svjetala se ne poklapa sa sezonskom obvezom promjene ljetnih na zimske gume, odnosno gume s oznakom M+S. Da podsjetimo, obveza korištenja zimske opreme na dionicama na kojima je to neophodno u hladnijem periodu godine nastupa od 15. studenoga 2025. do 15. travnja 2026.
Ipak, mnogi vozači neće čekati 15. studenog da tek tada montiraju zimske gume ili cjelogodišnje gume. To ponajprije ovisi o trenutnim vremenskim uvjetima na kolnicima. Ali, krajnje je vrijeme da počnete razmišljati o toj temi, jer se kao i svake godine u ovom periodu jako teško dobije termin kod ovlaštenih radionica koje se profesionalno bave gumama.
