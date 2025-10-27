Bliži se vrijeme za zimske gume. Provjerili smo koliko se čeka i koje su cijene zamjene i skladištenja

U Splitu i Osijeku su cijene koje smo provjerili na mrežnim stranicama nekoliko tamošnjih vulkanizerskih radnji i autoservisa od 35 do 60 eura, a u Rijeci od 32 do 60 eura. U Zadru se cijene kreću od 45 do 62 eura, a u Puli, Šibeniku i Sisku od 35 do 62 eura za spomenute dimenzije guma.