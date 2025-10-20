Oglas

Stručnjaci objašnjavaju

Zašto psi laju na neke ljude? Ne, nije slučajno

author
N1 Info
|
20. lis. 2025. 19:59
Pas
Ilustracija / Pixabay

Psi su poznati kao izvrsni promatrači i često reagiraju na ljude na načine koji nama mogu izgledati neobjašnjivo.

Oglas

Dok na jedne skaču od sreće, na druge laju ili pokazuju nelagodu. Stručnjaci ističu da se iza takvog ponašanja krije kombinacija instinkta, iskustva i percepcije, piše Krstarica.

Mirisi igraju ključnu ulogu

Psi imaju iznimno razvijen njuh i mogu osjetiti mirise koje ljudi uopće ne primjećuju. Ako osoba nosi miris druge životinje, jak parfem ili određene kemikalije, pas može reagirati lajanjem kao oblikom upozorenja ili nesigurnosti.

Govor tijela i energija

Način na koji se ljudi kreću, gestikuliraju ili gledaju psa može izazvati reakciju. Nagli pokreti, izravan i prodoran pogled ili nesigurno ponašanje mogu učiniti da pas počne lajati.

Prethodna iskustva

Ako je pas ranije imao negativno iskustvo s osobom koja nekoga podsjeća izgledom, glasom ili ponašanjem, može instinktivno reagirati lajanjem. To je način na koji životinje povezuju prošla iskustva s trenutnim situacijama.

Zaštitnički instinkt

Psi često laju kako bi zaštitili svoj prostor ili vlasnika. Kada procijene da je netko potencijalna prijetnja – čak i ako ta osoba nema loše namjere – pas će reagirati glasno kako bi pokazao dominaciju i upozorio na opasnost.

Lajanje pasa na određene ljude nije slučajno – iza toga stoje mirisi, govor tijela, prethodna iskustva i zaštitnički instinkt.

Razumijevanje ovih čimbenika može pomoći vlasnicima da bolje shvate ponašanje svojih ljubimaca i nauče ih kako da se osjećaju sigurnije u različitim situacijama.

Teme
kućni ljubimci lajanje pas psi

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ