Psi su poznati kao izvrsni promatrači i često reagiraju na ljude na načine koji nama mogu izgledati neobjašnjivo.
Oglas
Dok na jedne skaču od sreće, na druge laju ili pokazuju nelagodu. Stručnjaci ističu da se iza takvog ponašanja krije kombinacija instinkta, iskustva i percepcije, piše Krstarica.
Mirisi igraju ključnu ulogu
Psi imaju iznimno razvijen njuh i mogu osjetiti mirise koje ljudi uopće ne primjećuju. Ako osoba nosi miris druge životinje, jak parfem ili određene kemikalije, pas može reagirati lajanjem kao oblikom upozorenja ili nesigurnosti.
Govor tijela i energija
Način na koji se ljudi kreću, gestikuliraju ili gledaju psa može izazvati reakciju. Nagli pokreti, izravan i prodoran pogled ili nesigurno ponašanje mogu učiniti da pas počne lajati.
Prethodna iskustva
Ako je pas ranije imao negativno iskustvo s osobom koja nekoga podsjeća izgledom, glasom ili ponašanjem, može instinktivno reagirati lajanjem. To je način na koji životinje povezuju prošla iskustva s trenutnim situacijama.
Zaštitnički instinkt
Psi često laju kako bi zaštitili svoj prostor ili vlasnika. Kada procijene da je netko potencijalna prijetnja – čak i ako ta osoba nema loše namjere – pas će reagirati glasno kako bi pokazao dominaciju i upozorio na opasnost.
Lajanje pasa na određene ljude nije slučajno – iza toga stoje mirisi, govor tijela, prethodna iskustva i zaštitnički instinkt.
Razumijevanje ovih čimbenika može pomoći vlasnicima da bolje shvate ponašanje svojih ljubimaca i nauče ih kako da se osjećaju sigurnije u različitim situacijama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas