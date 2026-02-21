IZUMRLA VRSTA?
Ovaj njemački automobil bio je pravi hit na hrvatskim cestama, a danas je gotovo nestao s naših ulica
Svi se sjećamo tih scena koje su danas sve rjeđe. Hodate ulicama nekih od naših većih gradova i u moru sretnika koji su uspjeli pronaći parking u samom centru vidite i one koji su parkirani malo drugačije.
Na mjestu paralelno parkiranih vozila često se znao pronaći i jedan parkiran na rikverc ili na nos, No nitko se nije bunio jer nikome nije ni smetao. Razlog leži u njegovoj veličini, bolje rečeno – manjini, prenosi Automobiliona.
Riječ je naravno o Smartu koji je danas gotovo iščezao s naših ulica, a mi smo odlučili otkriti kako je nastao i nestao jedan od najpopularnijih gradskih automobila.
Kako je nastao Smart?
Iako je kod nas najpopularniji bio tijekom 2000-ih, ideja o Smartu nastala je još krajem 1980-ih, a pokrenuo ju je Nicolas Hayek iz švicarske tvrtke Swatch koja je specijalizirana za proizvodnju satova.
On je imao viziju malenog, štedljivog gradskog automobila koji se lako može personalizirati. Ukratko, Swatch auto koji će poput sata biti jeftin, šaren i moderan. Ime je tako odabrano – Swatchmobile.
Njegova tvrtka, Hayek Engineering, napravila je koncept. Bio je to dvosjed s lako zamjenjivim panelima u bojama. Naglasak je bio na dizajnu, bojama i personalizaciji jer ista filozofija je spasila Swatch.
Da bi projekt zaživio, Hayek je tražio partnera iz auto‑industrije. Nakon neuspjeha s Volkswagenom, 1994. ulaze u zajedničko parnterstvo s Daimler‑Benzom. Daimler je držao 51% tvrtke, dok je 49% ostalo u rukama Swatcha, odnosno njihive korporacije SMH.
Daimler je kao vlasnik Mercedes brenda već imao sličnu viziju početkom 1980-ih. Tako je 1981. rođen NAFA od kratice za “Nahverkehrsfahrzeug“ (njemački za “vozilo za kratke relacije“). NAFA je bila Daimlerova interpretacija konceptnog automobila za grad, no sigurnosna tehnologija za male automobile u to vrijeme nije zadovoljavala Daimlerove stroge zahtjeve.
Iako ime zvuči pametno, ono ne dolazi u smislu pametnog automobila. Naziv Smart je zapravo akronim za “Swatch Mercedes ART”. Logika je bila jasna, Swatch donosi umjetnost i lifestyle, Mercedes tehnologiju i sigurnost, a “smart” na engleskom još znači i pametan i zgodan, što je ujedno bila i filozofija brenda.
Prvi Smart auto
Prvi serijski model bio je Smart City‑Coupé. Predstavljen je 1997. na IAA u Frankfurtu, a prodaja kreće 1998. iz nove tvornice “smartville” u Francuskoj. City‑Coupé kasnije dobiva ime Fortwo koja jasno naglašava kako je riječ o dvosjedu.
Godine 2003. stiže i sportska verzija bez krova nazvana Roadster, a godinu kasnije i kompakt za četiri osobe imena – forfour.
Smart je postao upravo ono što su njegovi tvorci zamišljali – radikalni “Swatch za aute”. Brzo je postao hit u Europi jer je pogodio gradski stil života uz niske troškove održavanja.
Bio je iznimno praktičan za svoje dimenzije. Iako ekstremno kratak (oko 2,5 m) imao je dovoljno mjesta za dvije osobe i 150 litara volumena u prtljažniku.
Zbog malih dimenzija bio je savršen za uske europske ulice i kronični manjak parking mjesta jer se mogao parkirati i poprečno. Bio je i siguran – donekle. Na EuroNCAP testu je dobio tri zvijezdice od maksimalnih pet.
Dobra cijena i potrošnja
Smart je plijenio pažnju i cijenom koja nije bila niska, ali je bila konkurenta. U Njemačkoj je startao s početnom cijenom od 8400 eura. To danas zvuči nevjerojatno, ali računajte da je tada i novi Volkswagen Golf koštao oko 15.000 eura.
No za razliku od Golfa, imao je male motore, a mali motori značili su i malu potrošnju. Benzinci su imali 0,6 litarske trocilindrične motore od 45 konjskih snaga, a dizelska verzija s 0,8 motorom imala je tek 41 KS.
No i to je bilo dovoljno jer je auto bio lagan, točnije imao je između 720 i 800 kg. Tako je i potrošnja bila oko 6 l/100 km, što je u to vrijeme bilo niska potrošnja.
Kada sve zbrojimo ne čudi podatak da je Fortwo u Europi već oko 2000. prodavao preko 100.000 komada godišnje. Model je to koji je doživio tri generacije, a zadnja je nastala u suradnji s Renaultom te je djelila platformu s Twingom koji je imao motor straga.
Kasnije su stigle i električne verzije, a prvi koncept predstavljen je još 2007. godine u Londonu. Ipak, prvi električni Smart EQ stigao je 2018., a čak je koristio istu tehologiju kao i Tesla.
Smart je u svojim najboljim danima prodavao preko 130.000 vozila godišnje. Njegov koncept malog i šik gradskog automobila sjajno je prošao kod europskih vozača. Naravno, za uspjeh je bio presudan i snažan Mercedesov background kao i odličan marketing.
Kako je nestao Smart?
Smart EQ Fortwo ujedno je bio i zadnji Smart kakav poznajemo. Točnije, zadnji EQ Fortwo sišao je s tvroničke trake u ožujku 2024. Time je mali dvosjed koji je osvajao naše ceste završio svoj životni put.
Razlog? Kao i uvijek, pad profitabilnosti. Suočeni s padom prodaje, visokom cijenom električne verzije i skupljim regulativama uslijedilo je povlačenje s brojnih europskih tržišta, a među njima je i bilo i hrvatsko.
Unatoč više od 2,2 milijuna proizvedenih Fortwoa, model je kroz životni vijek bio kronično neprofitabilan. Kod prelaska na električni pogon Fortwo je postao skuplji. Primjerice, električna verzija je u Europi bila oko 26.500 eura naspram 12.500 eura za benzinsku verziju.
Kada u obzir uzmemo sve veću zaluđenost SUV-ovima koji u sve većem broju zauzimaju gradske ulice, onda je jasno da je Smart Fortwo žrtva novog doba.
Mercedes je zaključio da je riječ o odličnoj ideji za grad, ali preskupoj za tu klasu. Svoju EQ tehnologiju odlučio zadržati za svoja vozila koja su bila puno profitabilnija.
Vraća li se Smart u Hrvatsku?
Smart je u Hrvatskoj prošle godine prodao dva automobila, ali riječ je o privatnim kupovinama izvan zemlje jer kod nas nema generalnog uvoznika. Nakon napuštanja brojnih europskih tržišta vratili su se na ona velika. Manja tržišta, poput našeg, trenutno im nisu u fokusu, što su nam i sami potvrdili kada smo ih kontaktirali.
“Smart Europe kontinuirano i cjelovito analizira tržišne regije u Europi s obzirom na njihovu relevantnost za daljnje širenje prodajne i servisne mreže. Trenutačno ne postoje konkretni planovi za ulazak na hrvatsko tržište u skoroj budućnosti”, rekao nam je Matthias Reintgen iz Smart Europe.
Reintgen nam je otkrio i kako su trenutno prisutni na 17 tržišta diljem Europe, kao i da stiže i četvrti model. Prema njegovim riječima bit će to “reinterpretacija ultra‑kompaktnog, kultnog gradskog automobila”, a imat će svjetsku premijeru u jesen 2026. u Europi pod imenom Smart #2.
Obratili smo se i tvrtki Star Import koja je bila generalni distributer za Smart u Hrvatskoj, ali oni su nam samo kratko odgovorili kako “nemaju informacija o povratku brenda Smart u Hrvatsku”.
Koliko god nam Smart bio više ili manje drag, na kraju možemo zaključiti da ga nisu ubile emocije nego čista matematika. Bio je to skup mali automobil koji nije donosio zaradu kao neki veći modeli. Ubila ga je i elektrifikacija, koja se također pokazala preskupom u tom segmentu, ali i sve veća popularnost velikih SUV-a. Jer danas malo tko želi mali gradski auto, većina želi što više lima za svoj novac.
Ipak, Europska unija je najavila novi okvir kako bi proizvođači ponovno počeli nuditi male, jeftinije i prvenstveno električne gradske automobile.
Tako da, tko zna, možda poprečno parkirane Smartove na našim ulicima zamjene neki drugi modeli. Ako će barem na kratko prekinuti dominaciju SUV-ova u gradovima – podržavamo. Jer se nadamo da kraj starog Smarta ne znači i kraj jedne ere – ere malih gradskih automobila, prenosi Automobiliona.
