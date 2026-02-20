Hrebak pojasnio retoriku: Nisam dao nikakav ultimatum premijeru

"Mi nismo za zabrane, liberali nisu za zabrane, ali spremni smo razgovarati, mogao je Dabro reći popio sam, ponijelo me kao Peđu Grbina, ali nije. HSLS je stranka principa, prijašnji problemi su se svi riješili, ali ovo ne mogu nadmašiti, ovo je dnk budućnosti hrvatskog društva i točka prekretnice gdje mi svi moramo reći dosta. Nigdje ne piše u programu Vlade da se trebamo baviti ustašlukom i veličanjem Pavelića, mi smo potpisali s HDZ-om, ne DP-om", izjavio je Hrebak.