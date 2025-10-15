Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?

Vjerojatno vam se dogodilo da tijekom vožnje uočite automobil s oznakom u obliku male ribe na stražnjoj strani. No, znate li njegovo značenje?
Automobili ukrašeni različitim naljepnicama koje odražavaju osobnost i preferencije vlasnika, od sportskih klubova do glazbenih bendova, čest su prizor na prometnicama.
Isto tako, vjerojatno vam se dogodilo da tijekom vožnje uočite automobil s oznakom u obliku male ribe na stražnjoj strani.
I ne samo na cestama u Hrvatskoj, ovaj simbol može se pronaći u mnogim zemljama. No, koje je njegovo značenje?
Simbol ribe zove se "Ichthys". Riječ dolazi iz grčkog jezika i jednostavno znači – "riba".
No, taj simbol na vozilima nije povezan s gastronomijom ili ribolovom, već sa znatno dubljom dimenzijom. Jer spomenuta riječ, "ichthys", drevna je kratica nastala od imena Isusa Krista (Iesous Christos, Theou Yios, Soter, što znači Isus Krist, Sin Božji, Spasitelj).
Riba "ichthys" u Novom zavjetu simbolizira čuda i važan je element kršćanske tradicije. Njeno značenje kao simbola kršćanstva postalo je prepoznatljivo u drugom stoljeću kada je u teškim vremenima progona riba postala sredstvo tajne identifikacije među vjernicima.
Zbog toga su ljudi počeli koristiti tu sliku kao simbol. S vremenom je postao popularan u različitim područjima, uključujući svijet automobila.
Stoga, naljepnicu u obliku ribe na automobile uglavnom stavljaju kršćani različitih denominacija, piše Dnevnik.hr
Simbol nema neku posebnu funkciju, u smislu da štiti vozilo, već samo upućuje na to da vlasnik vozila slijedi kršćanska učenja i nastoji živjeti po tim pravilima.
