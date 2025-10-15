Ovaj simbol često se može vidjeti na automobilima: Znate li njegovo značenje?

No, taj simbol na vozilima nije povezan s gastronomijom ili ribolovom, već sa znatno dubljom dimenzijom. Jer spomenuta riječ, "ichthys", drevna je kratica nastala od imena Isusa Krista (Iesous Christos, Theou Yios, Soter, što znači Isus Krist, Sin Božji, Spasitelj).